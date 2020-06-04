Birçok kişi Facebook'ta bulunan video ve fotoğraflarını başka bir platforma aktarmanın yolunu arıyor. Onları sevindirecek haber bugün bir Facebook yetkilisinden geldi. Hesaplarda bulunan medyaları Google Fotoğraflar'a aktarmayı sağlayan araç, herkes için yayınlandı.

En büyük sosyal medya paylaşım sitelerinden biri olan Facebook'ta milyonlarca kişinin video ve fotoğrafı bulunuyor. Bazı kullanıcılar, artık Facebook'ta bulunmasını veya kaybolmasını istemediği fotoğrafları başka bir platforma aktarmak istiyor. Tek tek aktarması oldukça zor olan bu fotoğrafları bir anda aktarmak isteyen kullanıcıları sevindirecek haber, bugün Facebook yetkilisi Alexandru Voica'dan geldi.

Artık Facebook hesabınızda bulunan fotoğraf ve videoları çok kolay bir şekilde Google'ın bulut servisine aktarabilirsiniz. Daha önce de çok kez geleceği konuşulan aracın genel kullanıma açıldığı Alexandru Voica tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Ayarlar'da bulunan 'Facebook Bilgilerin​' kısmından kolaylıkla ulaşılan araç, henüz video ve fotoğrafları aynı anda aktaramıyor.

Medyalarınızı 5 adımda Google'a aktarabilirsiniz:

Bu veri aktarma aracı sayesinde Facebook hesabındaki medyanın kaybolmaması için hesabını açık tutmak durumunda kalan kullanıcılar verilerini aktardıktan sonra hesaplarını istedikleri şekilde yönlendirebilecek. Ayrıca bu şekilde hesabınızda kötü niyetli kişilerin eline geçmesi daha kolay olan medya, Google hesabınızda daha güvenli bir konuma ulaşacak.

Veri aktarma aracından yararlanmanın çok basit 5 adımı bulunuyor. Öncelikle Ayarlar'dan 'Facebook Bilgilerin' yazan kısma erişim sağlamanız gerekiyor. Daha sonra, 'Fotoğraflarının veya videolarının bir kopyasını aktar' kısmını seçerek Facebook şifrenizi giriyorsunuz. Fotoğrafların aktarılacağı konumu seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey, onaylamak oluyor.

Alexandru Voica, Facebook kullanıcılarına müjdeli haberi "Bugün, kişilerin fotoğraflarını doğrudan Google Fotoğraflar'a aktarılmasını sağlayan fotoğraf ve video transfer aracımızın dağıtımı %100'e ulaştı. Aracın tamamen dağıtılmasıyla araç artık Facebook'taki herkes için kullanılabilir durumda" diyerek verdi. Siz de medyanızın kaybolmamasını istiyorsanız bu basit 5 adımı gerçekleştirerek onları güvenli bir konuma getirebilirsiniz.