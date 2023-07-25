Sözde deprem kahini Frank Hoogerbeets, Adana'da meydana gelen 5,5'lik deprem sonrası ürkütücü bir açıklamada bulundu.

Bu sabah gözümüzü yine deprem gerçeği ile açtık. Merkezi Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 şiddetindeki deprem, Adana ile çevre illerde korkuya yol açtı. Neyse ki Adana'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı. Bölgeden gelen haberlere göre de bazı metruk binalar ile ahırlarda hasarlar oluştu. Türkiye, bu kez ucuz atlattı diyebiliriz.

Tabi bunlar yaşanırken sosyal medya, yine "deprem kahini" olarak da bilinen Frank Hoogerbeets tarafından yapılan açıklamaları konuşmaya başladı. Adana'da meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yapan Hoogerbeets, yaptığı son açıklamalarıyla da insanları korkuya sürüklemeyi başardı. Peki bu açıklamaları neden önemsememeliyiz?

Önce açıklamaya bakalım:

23-24 Temmuz'daki gezegen geometrisi güçlü ve büyük bir sismik aktiviteyi tetikleyebilir. Bu (Adana'da meydana gelen 5,5'lik depremi kast ediyor) öncü olabilir. Ekstra tetikte olun.

Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere, Hoogerbeets söz konusu depremin öncü olabileceğinden, çok daha büyük bir depremin meydana gelebileceğinden bahsediyor. Gelin şimdi de bu paylaşımla ilgili yapılan yorumlara bakalım:

Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklama, yukarıda da görebileceğiniz üzere bazılarımızı endişeye sürükledi. Ancak bu paylaşımları tiye alanlar da yok değildi. Bir de açıklamayı önemsemeyen kullanıcıların paylaşımlarına bakalım:

Frank Hoogerbeets tarafından yapılan açıklamaları önemsemeyin!

Her şeyden önce, Frank Hoogerbeets bir bilim insanı değil... Bu yüzden Hoogerbeets'in açıklamalarını önemsemek, yok yere en azından bir süreliğine ve ortada hiçbir neden de yokken stresli bir süreç yaşamanıza neden olabilir.

Frank Hoogerbeets'in foyasını ortaya döktüğümüz içeriğimize ulaşmak için: