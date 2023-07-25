Adana’nın Kozan ilçesinde yüzeye yakın olduğu belirtilen ve geniş çaplı bir bölgede etkisini hissettiren 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme dair sosyal medyaya düşen görüntüleri ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamaları aktarıyoruz.

25 Temmuz saat 08.44 itibarıyla Kozan, Adana’da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aktarılan ilk bilgilere göre depremin yüzeyin 3,7 kilometre altında gerçekleşmesi, şiddetin daha geniş bir bölgede hissedilmesine neden oldu.

Savrun fayının üzerinde gerçekleştiği belirtilen depremle birlikte söz konusu fay hattının rahatladığı belirtiliyor. Uzmanlar, bölgede yaşayan ağır hasarlı yapılardan uzak durulması gerektiğini aktarıyorlar.

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan ilk bilgilere göre 25 Temmuz Adana depremi verileri şöyle:

Yer: Kozan, Adana

Kozan, Adana Tarih: 25.07.2023

25.07.2023 Saat: 08:44:48 TSİ

08:44:48 TSİ Büyüklük: 5,5

5,5 Derinlik: 3,7 km

AFAD tarafınan aktarılan bilgiler de şöyle:

Büyüklük: 5.5 (Mw)

5.5 (Mw) Yer: Kozan (Adana)

Kozan (Adana) Tarih: 2023-07-25

2023-07-25 Saat: 08:44:49 TSİ

08:44:49 TSİ Enlem: 37.632 N

37.632 N Boylam: 35.902 E

35.902 E Derinlik: 11.27 km

AFAD ve Kandilli'den gelen veriler arasındaki derinlik ve büyüklük gibi farklar, ilerleyen saatlerde revize edilebilir, bu verilerin deprem henüz yeni gerçekleştiği için kalıcı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Sismik Harita uygulaması üzerinden göz attığımızda 5,5 şiddetindeki deprem sonrası Adana'nın çevre ilçelerinde 2,5 - 3,0 şiddetleri arasındaki artçıları görebiliyoruz:

AFAD Başkanı: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ın etkilerinin devam ettiğini belirtti:

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt: Savruhn fay hattı bu depremle birlikte rahatlamıştır

Kahramanmaraş Depremi sonrası Naci Görür'ün de işaret ettiği Savrun fayı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Görür, 6 Şubat tarihinden sonra Savrun fayında da şiddetli depremler gerçekleşebileceğine dikkat çekmişti.

Cenk Yaltırak ise depremin Savrun değil Kozan fayında gerçekleştiğini söyledi:

Ancak bir başka uzman Ramazan Demirtaş'a göre depremin Savrun fayı ile ilgisi yok:

Demirtaş, Görür'ün aksine Savrun fayının hiç olmadığını savunan bir uzman olarak dikkatleri çekiyor.

Depreme dair bölgeden gelen ilk görüntüler:

Detaylar geliyor...