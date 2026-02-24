Tümü Webekno
Fransa'da Devlet Sitesi Hack'lendi: 1,2 Milyon Banka Hesap Bilgisi Ele Geçirildi!

Fransa'da banka hesaplarını kaydeden veri tabanı hack'lendi. 1,2 milyon banka hesabına ait hassas veriler ele geçirildi. Yetkililer harekete geçtiklerini açıkladılar ancak şu an için oluşan zararın büyüklüğü bilinmiyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransa, son dönemlerin en büyük siber saldırılarından birine maruz kaldı. Fransa'daki bankalarda açılan tüm hesapları kayıt altına alan Fransız Ulusal Banka Hesap Kayıt Sistemi (FICOBA), siber saldırıya uğradı. Bu siber saldırı sonucunda 1,2 milyon banka hesabına ait hassas veriler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen bilgisayar korsanları, bir kamu personelinin FICOBA sistemine giriş verisini ele geçirdiler. Bunun üzerine veri tabanına sızan saldırganlar, kapsamlı bir hırsızlık gerçekleştirdiler. Yaşanan olay, ülke genelinde büyük bir kargaşaya yol açmış durumda.

Hangi veriler ele geçirildi?

Başlıksız-1

Fransa Maliye Bakanlığı tarafından doğrulanan siber saldırı kapsamında IBAN numaraları, hesap sahiplerinin kişisel verileri, posta adresleri ve hatta vergi kimlik numaraları da ele geçirildi. Buna paralel olarak hızlı para transferi sistemi SEPA'yı kullanmaya başlayan hacker'lar, sayısız para transfer talebinde bulunmaya başlamış durumdalar.

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti! Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre bankalar, bilgileri ele geçirilen vatandaşları tespit etmiş durumdalar. Konuyla ilgili tek tek bilgilendirme yapıldığı ifade edilirken; şu sıralar Fransa'daki herkesin gelen SMS ve e-postalara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Hack

