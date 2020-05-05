Fransa'da İlk Koronavirüs Vakası Aralık Ayında Görülmüş

İlk koronavirüs vakasının ocak ayında görüldüğü düşünülen Fransa’da yapılan yeni bir çalışma, ülkedeki ilk vakanın aralık ayında görüldüğünü gösteriyor. Aralık ayında koronavirüse yakalandığı belirlenen hasta, o dönemde zatürre teşhisi ile tedavi edilerek iyileştirilmiş.

Dünyanın dört bir tarafında görülen koronavirüs salgını Fransa’da da görülmeye devam ediliyor. Fransa’da koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının 24 Ocak’ta görüldüğünü gösteriyordu. Ancak Paris yakınlarında çalışan bir doktor, ülkede ilk koronavirüs vakasının aralık ayında görüldüğünü açıkladı.

Paris yakınlarında bulunan Avicenne ve Jean-Verdier hastanelerinin acil bölümlerinin başhekimi olan Dr.Yves Cohen, aralık ayında zatürre teşhisi ile tedavi edilen bir hastadan alınan örneklerin test edildiğini ve testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Grip ve benzeri belirtiler gösteren hastaların örnekleri test edildi

Aralık ayında koronavirüse yakalanmış bir vakanın tespit edilmesini sağlayan Dr.Cohen, Fransız BFMTV kanalıyla yaptığı röportajda bir süredir aralık ve ocak aylarında grip ve benzeri belirtilerle hastaneye başvuran hastaların dosyalarını incelediğini söyledi.

Dr.Cohen’in incelemesi sayesinde grip ve benzeri belirtileri gösteren 14 hastayı belirledi. Cohen, 14 hastayı belirlemesinin ardından bu hastalardan tedavileri sırasında alınan sürüntü örneklerini koronavirüs testi yapılması için laboratuvara gönderdi.

14 hastanın sürüntü örneklerine uygulanan koronavirüs testler sonucunda bir hastanın koronavirüse yakalanmış olduğu belirlendi. Yapılan testten emin olamadıklarını söyleyen Dr.Cohen, sürüntü örnekleri ile ikinci bir test de yaptıklarını, ikinci testin de sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Aralık ayında zatürre tedavisi uygulanan hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından elde ettikleri bulguları Fransa Ulusal Sağlık Kurumu’na bildiren Dr.Cohen, diğer hastanelerin doktorlarının da aynı dönem için grip belirtilerine benzer belirtiler gösteren hastaların örneklerine koronavirüs testi uygulaması gerektiğini söyledi.

Dr.Yves Cohen’in aralık ayında koronavirüse yakalandığını belirlediği hasta ise hastalandığı dönemde ve öncesinde koronavirüs salgını olan bir yere gitmediğini belirtti. 50 yaşındaki hasta, bu nedenle koronavirüse nasıl yakalandığını anlamadığını da sözlerine ekledi.

Fransa’da ilk koronavirüs vakası 24 Ocak’ta görülmüştü

Fransa’da koronavirüsün yayılması ile ilgili yapılan çalışmalar ülkede ilk koronavirüsü vakasının 24 Ocak tarihinde 3 kişide tespit edildiğini gösteriyordu. Koronavirüse yakalanan bu insanlardan ikisi, salgının ilk görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan şehrinde bulunmuşlardı. Hastalığa yakalanan üçüncü kişi ise Wuhan’da bulunan iki kişiden birinin yakınıydı.

Dr.Yves Cohen’in çalışması Fransa’da koronavirüsün belirlenenden bir ay önce görüldüğünü gösteriyor. Dr. Cohen, yaptıkları çalışma ile ilgili detaylı tıbbi raporun hazırlanmaya devam ettiğini ve bu hafta sonu tamamlanacağın açıkladı. Rapor tamamlandıktan sonra International Journal of Antimicrobial Agents isimi uluslararası mikrobiyoloji dergisinde yayınlanacak.