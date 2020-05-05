Koronavirüs salgını nedeniyle Gana’nın yerel geleneklerinden birisi, son haftalarda dünyanın en gözde mizah malzemelerinden birisi oldu. Doğal olarak dünyanın geri kalanına tuhaf gelen Gana’daki “tabut dansçıları”, viral olan videodan sonra ilk kez konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 21. yüzyılın en kritik dönemini yaşıyoruz. Ancak bu ciddiyet bile sosyal medyadaki mizah unsurlarının önüne geçemiyor; aksine insanlar, gergin gündemden kaçmaya çalışıyor, gülmek için yeni malzemeler buluyorlar. Gana’nın yerel geleneklerinden birisi olan “cenaze eğlencesi” görüntüleri de bu malzemeleden birisi oldu.

“Coffin Dance” adıyla viral olan dans görüntüleri, aslında Gana’da zengin insanların cenazelerinde uzun yıllardır uygunlanan bir gelenek. Kaybettikleri insanları moralleri yüksek bir şekilde, kutlamalarla uğurlayan Ganalılar arasında, sadece bu işle geçimini sağlayan dansçılar var. Salgın nedeniyle yaptıkları danslar ve cenaze etkinliklerinin bir anda gündem olması, çikolata tenli kardeşlerimizi dünyanın en tanınır yüzleri haline getirdi.

Ganalı tabut dansçıları: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradan izleyebilirisiniz.

Viral olan görüntülerdeki dansçılardan birisi Benjamin Aldo, kendisini “dünyanın en iyi cenaze dansçısı” olarak nitelendiriyor. BBC Afrika Muhabiri Sullet Lansah’ın aslında 3 yıl önce dünya gündemine taşıdığı bu gelenek, anlaşılan o ki daha uzun yıllar sürecek. Lansah, gündem yaratan görüntülerdeki dansçılar ile tekrar görüşme yaptı.

Normal şartlarda insanların tuhaf karşılayacağı her şeyin sıradanlaşacağını kanıtlayn koronavirüs salgını nedeniyle Gana’da toplam 2.719 vaka ve 294 iyileşmiş hasta bulunuyor. Bugüne kadar ülkede koronavirüs kaynaklı sadece 18 ölüm gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise Afrika’da verilerin doğruluğu büyük tartışma konusu. Hatta Afrika’da salgının yükselişe geçmesi yeni krizlere de kapı aralayabilir.

Durum ne olursa olsun Ganalı dansçılar, koronavirüs ardından hafızalara kazınan görüntüleriyle, sosyal medyada onlar adına üretilen içeriklerle anılacak: