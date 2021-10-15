Fransa, Ücretsiz PCR Testi Uygulamasını Sonlandırdı

Fransa hükümeti, COVID-19 vakalarını tespit etmek için kullanılan testlerle ilgili yeni bir karar aldı. Alınan bu karara göre PCR testleri, bundan sonra ücretsiz olmayacak. Fransızlar, test başına 22 ila 44 euro aralığında ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Koronavirüs pandemisinin en güçlü silahı olan aşı, ne yazık ki dünya genelinde hala tartışılıyor. Tıp camiasının genel olarak onaylamış olmasına rağmen insanların koronavirüs aşısından çekinmesi, salgının kontrol altına alınmasının önüne geçiyor. Üstelik aşı vurulmayanlar, aşı vurulup bağışıklık kazanmış olan insanları da riske atıyorlar. Çünkü süreç uzadıkça aşının etkisi azalıyor ve aşılanmış insanlar, bağışıklıklarını kaybetmeye başlıyorlar.

Aşılama oranlarının istenilen düzeye çıkmaması, ülkelerin yeni kararlar almasına yol açmış durumda. Şimdi bunların en yenisi, Fransa'da alındı. Hükümet, bugüne kadar ücretsiz olarak yapılan PCR testleri için bundan sonra ücret alınacağını duyurdu. Artık dileyen herkesin aşıya ücretsiz bir şekilde ulaşabileceklerini söyleyen Fransız yetkililer, artık ücretsiz test uygulamasına ihtiyaç kalmadığını belirttiler.

PCR testlerinin maliyetleri milyar dolarlara ulaştı

Aslına bakacak olursak Fransa, salgını genel olarak kontrol altına almış durumda. Zira açıklanan son veriler, ülke genelindeki günlük vaka sayısının 5.000 civarında olduğunu gözler önüne seriyor. Hükümet, daha çok vatandaşının aşılanmasını sağlayarak, salgını gündeminden çıkarmak istiyor. İşte ücretsiz PCR testi uygulamasına son verilmesinin esas nedeni de tam olarak bu.

Ancak hükümet, testlerin maliyetlerinden de bunalmış durumda. Geçtiğimiz yıl PCR testleri için 2,2 milyar dolar harcayan Fransa, bu yıl koronavirüs aşısı olmasına rağmen 6 milyar dolar civarında harcama yapmış olacak. Testin ücretli hale getirilmesi, hükümeti bu giderden kurtarmış olacak. Kararla birlikte Fransızlar, test başına 22 ila 44 euro aralığında ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu tür kararlar, yakın bir gelecekte dünya geneline yayılacak gibi görünüyor. Kim bilir, belki de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da benzer bir karar alır...