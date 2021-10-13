Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım onayına sunulan COVID-19 hapı ve takviye dozlar hakkında açıklama geldi. İlaç için umut veren açıklamalarda bulunan yetkililer, takviye doz aşı için aynı şeyi düşünmüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ilaç şirketi Merck'in COVID-19 için özel bir ilaç geliştirdiğini ve bu ilacın acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunulduğundan bahsetmiştik. Merck'in FDA'dan gelecek sonuçları bile beklemeden seri üretime geçtiği ilaç için açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun önemli bir gelişme olduğunu ve virüse karşı yeni bir silah olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalar, DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier tarafından yapıldı. "Bu kesinlikle ilginç bir gelişme. İlaçla ilgili tüm verileri görmek isteriz. Eğer doğru çıkarsa, COVID-19 pandemisiyle savaşta yeni bir silah olur." ifadelerini kullanan Lindmeier, COVID-19 hapı için tüm dünyaya umut vermiş oldu.

İlaca yeşil, takviye aşı dozuna kırmızı ışık

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Pek çok ülkenin üçüncü takviye doz uygulamasına şiddetle karşı çıkan Ghebreyesus, zengin devletlerin aldığı bu kararı adaletsiz bularak, takviye doz uygulamalarının durdurulması gerektiğini belirtti. Ghebreyesus, "Takviye dozlara başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey. Bu aynı zamanda adil değil." dedi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bu şekilde konuşmasının nedeni, aşının tüm ülkelerde eşit şekilde bulunamıyor oluşu. Bu bağlamda, Avrupa, Amerika, Asya ve Okyanusya'daki ülkelerin nüfuslarının en az yüzde 50'sine 1 doz aşı uygulandığını ifade eden Ghebreyesus, bu oranın Afrika ülkelerinde ise yüzde 7'de kaldığını belirtti. Bu açıklamaları duyunca, insan ister istemez "Neden finansman sağlamıyorsunuz?" sorusunu soruyor. Dünya Sağlık Örgütü, pekala bu finansmanı sağlayabilir. Öyle ki örgüt, 2018-2019 döneminde, yani pandemiden önce, 5 milyar 623 milyon 603 bin dolarlık bütçeye sahipti...