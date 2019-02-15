Disney'in son yıllardaki en başarılı animasyon filmlerinden biri olarak gösterilen Frozen 2'nin fragmanı oldukça büyük infial yarattı.

Türkiye'de Karlar Ülkesi adıyla bilinen Frozen filmi, gösterime girdiği 2013 yılından itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Heyecanla beklenen ikinci filmin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Ancak yapımın gördüğü ilginin düşündüğümüzden de büyük olduğu Disney'in attığı tweet ile ortaya çıktı.

"Frozen 2'yi gelmiş geçmiş en çok izlenen animasyon fragmanı yaptığınız için tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz. Sadece 24 saatte 116.4 milyon izlemeyle rekor kırdınız!"

Seslendirme kadrosuna Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown'ın yer aldığı Frozen 2'nin yönetmenliği Jennifer Lee ve Chris Buck üstleniyor. 22 Kasım'da vizyona girecek olan filmin fragmanına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: