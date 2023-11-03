Batık kripto varlık borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried'e hapis cezası verildi. CEO, bir daha kolay kolay gün yüzü görmeyecek...

Kripto varlık dünyasındaki en büyük dolandırıcılık davalarından biri sonuçlandı. Evet, bir dönemler dünyanın en büyük kripto varlık borsaları arasında yer alan ve sonradan batan FTX meselesinden bahsediyoruz. "İmparator" olarak anılan batık borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'de görülen davada dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarında suçlu bulundu. Suçu kesinleşen batık CEO, hapis cezasına çarptırıldı.

Sektöre yakın olan okurlarımız bilir; FTX, Binance'ten sonra anılan en büyük borsalardan biriydi. Yatırımcılar, borsadaki işlemlerde hiçbir sorun yaşamıyor, her şey olması gerektiği gibi yaşanıyordu. Bir sabah kalktığımızda ise durumun hiç de böyle olmadığını gördü. Meğer FTX ile bundan bağımsız bir şirket olarak bilinen Alameda Research ile FTX arasındaki gizli ortaklık ifşa oldu. Bunun üzerine ödeme yapamayan hâle gelen FTX battı. Beyhude bir çabayla aylarca kaçan Sam Bankman-Fried, en nihayetinde yakayı ele verdi.

Sam Bankman-Fried, kolay kolay gün yüzü görmeyecek

ABD'de görülen davada suçlu bulunan Sam Bankman-Fried'in hüküm giymesi kesinleşti. Ancak mahkeme, şu an için net bir ceza açıklamadı. Hukukçulara göre batık CEO, onlarca yılı bulacak bir ceza alacak. Kesinleşmiş ceza açıklandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz ancak bir dönemler imparator olarak anılan isim, kolay kolay gün yüzü görmeyecek gibi duruyor.

Yapmadıkları usulsüzlük kalmamış...

Kripto varlık yatırımcılarına sevimli görünen ve herkese iyi bir imaj çizen Sam Bankman-Fried'in, arka planda yapmadığı usulsüzlük kalmamış. Duruşmalar sayesinde ortaya çıkan bilgilere göre yatırımcılara yalanlar söylendi. Ayrıca FTX müşterilerinin hesaplarındaki para, müşterilerin haberi bile olmadan kullanıldı. Tabii Fried, tüm bu suçlamaları reddetmişti. Hataları olduğunu kabul eden batık CEO, attığı her adımda iyi niyetli olduğunu savunmuştu...