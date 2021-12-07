Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ortaklığı olan FTX, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel yerel borsa açacağını duyurdu. Peki FTX Exchange nedir ve FTX Exchange’e nasıl üye olunur? FTX Exchange güvenilir midir? Gelin, bu soruların cevaplarına bakalım.

Kripto para sektörünün yükselişi ve devlet tarafından tanınırlığı artmaya devam ederken, regülasyonlarla da birlikte kripto paraya olan güvende büyük bir artış yaşandı. Dünya çapında şirketlerin de artık içinde bulunduğu bu sektör, her geçen gün on binlerce yatırımcıyı çekmeye devam ederken Türkiye’de de kripto paraya olan ilgi, özellikle son 1 yıl içinde büyük seviyede artış gösterdi.

Türkiye’deki bu artış, Binance gibi çeşitli küresel kripto para borsalarının da dikkatini çekti ve sonucunda Türkiye’ye özel borsalar açıldı. Türkiye’ye özel branş açacağını açıklayan son kripto para borsası, hacim açısından dünyanın en büyük 5 borsası içinde yer alan FTX Exchange oldu. FTX, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter Türkiye hesabından ‘Merhaba Türkiye. Yakında geliyoruz..’ paylaşımı yaptı.

Yakında Türkiye’ye yerel borsa açacak FTX Exchange’e nasıl kayıt olunur?

Dünyanın en büyük borsası Binance ile ortaklığı bulunan FTX Exchange, Türkiye’deki yerel borsasını ne zaman açacağı konusunda kesin bir tarih henüz paylaşmadı. Fakat Türkiye borsası açılana kadar FTX’in küresel borsasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer FTX Exchange’e üye değilseniz, aşağıdaki adımları takip ederek basit bir şekilde üye olabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

Adım #1: FTX Exchange’e üye olmak için bu bağlantıya tıklayın ve bilgilerinizi girin.

FTX Exchange’e üye olmak için bu bağlantıya tıklayın ve bilgilerinizi girin. Adım #2: Kimliğinizi doğrulamak için bilgilerinizi girin.

Kimliğinizi doğrulamak için bilgilerinizi girin. Adım #3: Kimlik doğrulamasını başlatın.

Kimlik doğrulamasını başlatın. Adım #4: Hangi belge ile doğrulayacağınızı seçin.

Hangi belge ile doğrulayacağınızı seçin. Adım #5: İstenilen belgelerin fotoğrafını ve selfie’nizi çekin. (İşleme telefondan devam edebilirsiniz)

İstenilen belgelerin fotoğrafını ve selfie’nizi çekin. (İşleme telefondan devam edebilirsiniz) Adım #6: Kimliğiniz başarıyla doğrulandığında ‘Gönder’ seçeneğine basın.

Kimliğiniz başarıyla doğrulandığında ‘Gönder’ seçeneğine basın. Adım #7: Artık yatırım yapmaya hazırsınız.

Adım #1: FTX Exchange’e üye olmak için bu bağlantıya tıklayın ve bilgilerinizi girin.

FTX Exchange'de işlem yapmaya başlamak için bu bağlantıya tıklayarak hesap oluşturma sayfasına ulaşın ve kullanmak istediğiniz e-posta adresiniz ile şifrenizi belirleyin.

Adım #2: Kimliğinizi doğrulamak için bilgilerinizi girin.

Yukarıdaki adımdan sonra açılan sayfada Bireysel ya da Kurumsal doğrulama seçeneklerinden size uygun olanı seçin ve istenilen bilgileri doğru bir şekilde girin. Ardından sayfanın altında yer alan 'Gönder' seçeneğine tıklayın.

Adım #3: Kimlik doğrulamasını başlatın.

Aynı sayfada açılan 'Kimlik doğrulamasını başlat' ekranında 'Başlat' seçeneğine basın.

Adım #4: Hangi belge ile doğrulayacağınızı seçin.

Kimliğinizi doğrulamak istediğiniz belgenizi seçin. Sonraki adım için belgenizi yanınızda bulundurun.

Adım #5: İstenilen belgelerin fotoğrafını ve selfie’nizi çekin. (İşleme telefondan devam edebilirsiniz)

Bu adımda seçtiğiniz belgenin ön ve arka yüzünü çekeceksiniz. Eğer bilgisayardan üye olma sayfasına geldiyseniz, 'Mobil ile devam et' seçeneğine basarak QR kod ya da e-postanıza gönderilen bağlantı aracılığıyla doğrulama sayfasını açın. Belgenin ön ve arka yüzünü çektikten sonra istenilen şekilde yüzünüzü kameraya yerleştirin.

Adım #6: Kimliğiniz başarıyla doğrulandığında ‘Gönder’ seçeneğine basın.

Belgeler ve doldurduğunuz bilgiler uyuştuğunda 'ID documents verified' seçeneğini göreceksiniz. Eğer göremiyorsanız, doğru bilgileri girdiğinizden ve belgeleri düzgünce çektiğinizden emin olarak yeniden deneyin. Ardından 'Gönder' seçeneğine basarak üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Adım #7: Artık yatırım yapmaya hazırsınız.

Yakında Türkiye’ye yerel borsa açacak olan FTX nedir?

Mayıs 2019’da hayata geçirilen ve Sam Bankman-Fried tarafından kurulan FTX Exchange, günümüzde dünyanın en büyük 5 borsası sıralamasında 4. sırada yer alıyor. FTX, kullanıcılarına spot işlemlerin yanı sıra vadeli işlemler, opsiyonlar, kaldıraçlı işlemler, FTT Token ile komisyon indirimleri ve diğer borsalara göre daha düşük komisyon gibi özellikler sunuyor.

FTX, dünyanın en büyük vadeli işlem borsası unvanına da sahip. Bunun nedeniyse FTX’in diğer borsalara kıyasla vadeli işlemlerde daha gelişmiş özellikler sunuyor olması. Yüz binlerce üyesiyle ve milyonlarca dolarlık hacmiyle FTX, güvenilirliğini kanıtlamış durumda.