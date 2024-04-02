Güney Kore'nin füzyon reaktörü "KSTAR", yeni bir rekora imza attı. Reaktör, 100 milyon derece sıcaklığı tam 48 saniye boyunca koruyabildi. Ancak ekibin nihai hedefi bunların çok daha üzerinde.

Güney Kore'nin yıllardır üzerinde çalıştığı füzyon reaktörü "KSTAR" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli yetkililer, bu reaktörde önemli bir rekora imza attılar. KSTAR, bu rekor ile gezegendeki en güçlü füzyon reaktörlerinden bir tanesi olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.

Yapılan son çalışma kapsamında, KSTAR'ın 100 milyon derece sıcaklığı tam 48 saniye boyunca koruyabildiği açıklandı. Tesis, buradaki sıcak plazmayı ise tam 102 saniye boyunca tutabildi. Daha önce hiçbir füzyon reaktörü, böyle bir sıcaklık değerine bu kadar uzun süre boyunca ulaşamamıştı. Bu arada; 100 milyon derece sıcaklığın, Güneş çekirdeğinin 7 kat fazlası olduğunu söyleyelim.

Nihai hedef ise çok daha yüksek

Güney Koreli bilim insanları, 100 milyon derece sıcaklık değerine daha önce de ulaştılar. Ancak 2018 yılında bu seviye, sadece 1,5 saniyeliğine görüldü. 2019'da 8 saniye, 2020'de ise 20 saniye görüldü. 2021 yılında ise tam 30 saniye boyunca 100 milyon derece sıcaklığın korunması sağlandı. Yapılan son çalışma ile tüm bunların üzerine çıkılmış oldu. Ancak gelinen seviye bile ekip için yeterli değil. Zira nihai hedef, 300 saniyelik plazma yakma süresine ulaşmak.

KSTAR Araştırma Direktörü Dr. Si-Woo Yoon tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Dr. Si-Woo Yoon, bundan sonraki aşamada cihazın performansını artırmaya çalışmaya devam edeceklerini, bunu yaparken yüksek performanslı plazma işlemleri için gereken temel teknolojileri de korumaya çalışacaklarını söyledi.