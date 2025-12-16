Tümü Webekno
GAİN'e Operasyon Düzenlendi! 3 Kişi Gözaltına Alındı, Kayyum Atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla GAİN Medya'yı da bünyesinde bulunduran Anahat Holding'e bağlı şirketlere operasyonlar düzenlendi. Yasa dışı bahis, örgüt kurma gibi suçlamalar yöneltilirken 3 kişi gözaltına alındı, GAİN'e kayyum atandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital platformlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunlardan biri yerli bir platform olan GAİN’di. Ancak gelen haberler, GAİN hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Şirketlerin yasa dışı bahis, örgüt kurma gibi suçlamalarla suçlandığı ve bu yüzden soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

3 kişi gözaltına alındı, GAİN dahil 7 şirkete kayyum atandı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Operasyonlar sonucunda** 3 şüphelinin gözaltına alındığı** bildirildi. Yönetici olan bu kişiler kişilerin; Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan olduğu aktarıldı. Suçlamalar içinde GAİN’in de bulunduğu Anahat Holding’ bağlı şirketlere yönelik. Örneğin MASAK raporlarında şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği görülmüş.

Bunlar dışında aralarında GAİN Medya AŞ’nin de bulunduğu toplamda 7 farklı şirkete TMSF kayyum atanmasına karar verildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

