Galaksimizdeki Kara Delik, Dünya'ya Sanılandan Daha Yakın

Galaksimizin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğin, Dünya'ya tahmin edilenden daha yakın olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar ayrıca, Güneş sistemimizin de önceki hesaplamalardan daha hızlı hareket ettiğini keşfetti.

Japonya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre galaksimizin merkezinde saklanan süper kütleli kara delik, Dünya'ya sandığımızdan çok daha yakın: Bilim insanlarının tahmin ettiğinden yaklaşık 2.000 ışık yılı kadar. Üstelik Güneş sistemimizin bu galaktik merkezin yörüngesinde dönerken bilinenden daha hızlı hareket ettiği de ortaya çıktı.

Yeni bulgulara rağmen araştırmacılar, bu devasa kara delikten korkmamız gerektiğini belirtiyor. Zira Sagittarius A* (Sgr A*) adı verilen ve galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğe ev sahipliği yaptığı düşünülen bu bölgeden hâlâ 25.800 ışık yılı uzaktayız. Bir ışık yılının yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye tekabül ettiğini de hatırlatalım.

Bilim insanları, süper kütleli kara deliğe olan uzaklığımızı nasıl hesapladı?

Bilim insanları, Güneş kütlesinin yaklaşık 4,2 milyon katı kütleye sahip olan bu kara deliğin uzaklığını ölçebilmek için Japonya'da bulunan dört adet Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) teleskobu kullandılar. Bu gözlemevleri, yaklaşık 2.300 kilometre çapında bir teleskopla karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için birlikte çalışıyor. Bu türden bir çözünürlükle teorik olarak Ay yüzeyindeki bir kuruşluğu görmek mümkün.

Araştırmacılar, dört teleskobu kullanarak Samanyolu'ndaki yıldızların doğru konumlarını, boyutlarını ve yörünge hızlarını ölçebildiler. VERA, Samanyolu'ndaki 99 objeden oluşan bir katalog yayınladı ve bu katalogdaki bilgilerden konum ve hız haritası oluşturuldu. Bu sayede galaksimizin tam merkezi daha doğru bir şekilde belirlenebildi. Hesaplanan yeni konumla Güneş sisteminin yüksek doğruluk oranına sahip hızını buldular.

Bu bilgi, Samanyolu içindeki konumumuzu ortaya çıkarmak ve çubuklu sarmal türde olan galaksinin üç boyutlu hızını ve uzaysal yapısını belirlemek için kullanıldı. Sonuç olarak Sagittarius A*'nın gezegenimize, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 1985 yılında belirlediğinden 2.000 ışık yılı daha yakında olduğu tespit edildi. Ayrıca Güneş sistemimizin de daha önce kabul edilenden daha hızlı ilerlediği keşfedildi (227 km/s).

VERA araştırmacıları, gelecekte Samanyolu'nun kalbine daha da yakın olan nesnelere bakacaklar. Her ölçümle birlikte evrendeki yerimizi daha iyi bileceğiz. Bu sonuçların, karanlık maddenin dağılımı ve Güneş sistemi etrafındaki yoğunluğu gibi diğer astronomik parametreleri tahmin etmek için kullanılabileceği de söyleniyor.