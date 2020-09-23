Galax, Lego Tasarımına Sahip RTX 3090 Gamer’ı Tanıttı

Uygun fiyatlı ekran kartlarıyla dikkat çeken Galax, lego tasarımına sahip yeni ekran kartı RTX 3090 Gamer’ı tanıttı. Genel olarak lego görünümüne sahip kart, gerçek lego parçalarıyla da birleştirilecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük oyuncak çılgınlarından birisi legolardır. Parçaları birleştirip hayal gücünüze bağlı olarak son derece başarılı nesneler oluşturmanızı sağlayan lego setleri, bazı özel ürünlerde de karşımıza çıkıyor. Expreview’den gelen bilgiye göre Galax, lego hayranlarını sevindirecek yeni bir ürünle karşımıza çıkıyor.

Oyun tutkunlarının uzun zamandır yollarını gözlediği yeni yeni Nvidia ekran kartları karşımıza çıkmaya başladı. Galax da bu GeForce RTX 3090 Gamer grafik kartını daha özel bir görünüme sokmaya karar vermiş görünüyor. Şirket bu kartları, lego temasına sahip bir tasarımla satışa sunacak.

Daha önce de özel tasarımlar görmüştük

Galax, bu tarz özel tasarım ekran kartlarını belirli GPU’lar için çıkartıyordu. Daha öncesinde RTX 2080 Super EX Pink Edition gibi bir kartla karşımıza çıkan şirket, bunun dışında RTX 2080 Ti Hall of Face Edition kartlarını da oyuncuların beğenisine sunmuştu.

Galax’ın bu konuda tecrübeli olduğunu söyleyebiliyor olsak da RTX 3090 Gamer için sunulan tasarım daha önce görmediğimiz türden bir şey. Karta önden baktığınızda üç fanlı soğutucu tasarıma sahip şeffaf bir plastik yer alırken, yan taraflarda kırmızı ve mavi renkte tasarım çizgileri bulunuyor. Kartın üstünde ise muhtemelen gerçek LEGO parçalarına uyabilecek desenler yer alıyor.

Tasarımsal olarak lego parçalarına uygun olması amaçlansa da soğutma kısmında da başarılı işler çıkacak gibi görünüyor. Ön tarafta yer alan 3 fan, son derece rahat hava çıkışı bulunan soğutma bloğundan sıcak havayı dışarıya atabiliyor. Bu da kartın yoğun performansta bile daha az ısınmasını sağlıyor.

Galax’ın yeni ekran kartı, ARGB aydınlatma parçalarınızı takabileceğiniz bağlantı aparatına sahip. Güç açısından iki adet 8 pinli güç konektörüne sahip olan Galaxy RTX 3090 Gamer’ın fiyatı ve kullanılabilirliği hakkında hala net bir bilgi yok. Peki sizce Galax’ın yeni ekran kartları için yaptığı bu tasarım başarılı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.