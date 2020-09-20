Yapılandırılan NVIDIA GeForce RTX 3080, Dünya Rekoru Kırdı

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 3080'e overclock yapan bir kullanıcı, RTX 2080 Ti ve Titan RTX'e toz yutturdu. NVIDIA'nın yeni ekran kartını, 3DMark Time Spy Extreme Hall of Fame'de liderlik koltuğuna oturttu.

Dün sizlere aktardığımız bir haberimizde NVIDIA'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 3090'ın ilk benchmark skorunun belli olduğundan bahsetmiştik. Haberimizde GeForce RTX 3090'ın hem ham hem de modlu skorunun ne olduğunu aktarmıştık.

Bu haberimizin konusu da yine NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarından bir tanesi: GeForce RTX 3080. NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartına overclock bir kullanıcı, tabiri caizse RTX 2080 Ti ve Titan RTX'e toz yutturdu.

GeForce RTX 3080 ile 2.300 MHz'e ulaşıldı

NVIDIA GeForce RTX 3080'in standart overclock'u ile elde edilen sonuçlar etkileyicilikten biraz uzak olsa da overclock ile uğraşan bazı kişiler, saat hızında 2.300 MHz'e ulaşmayı başardı. Üstelik overclock sırasında belleğe dokunan da henüz olmadı, yani ilerleyen günlerde skor daha da yükseklere taşınabilir.

3DMark Time Spy Extreme Hall of Fame'in liderlik koltuğunda ve onun hemen arkasında GeForce RTX 3080 oturdu. Birinci sıradaki RTX 3080'in overclock'unu yapan kişi Latin Amerika merkezli GALAX'daki Ronaldo Buassali oldu. Ronaldo, RTX 2080 Ti'ı RTX 2080 Ti SUPER'e dönüştürmesiyle de biliniyor.

Ronaldo, bu sefer de GALX GeForce RTX 3080 SG'yi 2.310 MHz'e kadar zorladı ve grafik segmentinde puanı 10.595 olarak gerçekleştirdi. Elde edilen sonuç ise en hızlı RTX 2080 Ti'dan %7 daha hızlı oldu.

Sıralamada ikinci sırayı elde eden kişi ise Lucky_n00b kullanıcı adıyla Alva Jonathan oldu. Jonathan, MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio'sunu 2.160 MHz'e kadar zorladı ve 10.024 puan almayı başardı ki bu sonuç da yine aynı RTX 2080 Ti'dan daha hızlıydı. Tabii RTX 3080 ile elde edilen bu sonuçları görünce RTX 3090'a overclock yapıldığında nasıl sonuçlar elde edileceğini merak etmeden duramıyoruz.