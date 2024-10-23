Samsung, Galaxy AI ile 2024 yılı sonuna kadar 20 dilde hizmet sunmayı planlıyor. Yeni diller arasında Türkçe de bulunuyor.

Samsung, Galaxy AI'nın dil desteğini artırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, 2024 yılı sonuna kadar toplamda 20 dil ve lehçe sunacağına dair açıklamada bulundu. Türkçe, İsveççe, Felemenkçe ve Romence dillerinin yanı sıra mevcut dillerdeki lehçeleri de kapsayacak.

Galaxy AI ile çok dilli iletişim kolaylaşıyor

Galaxy AI, bu yılın başında tanıtılan Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıma sunulan çeşitli yeni özellikler içeriyor. Özellikle, Canlı Çeviri işlevi, kullanıcıların çok dilli aramalar sırasında iletişim kurmalarını kolaylaştıracak. Samsung, ayrıca geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesi lehçelerini de destekleyen diller arasına eklemeyi planlıyor.

Kullanıcılar, bu yeni diller kullanılabilir hale geldiğinde, uyumlu Galaxy cihazlarının ayarlar uygulamasından dil paketlerini indirebilecekler. Samsung, güncellemelerin bu ayın sonunda yansıyacağını öngörüyor.