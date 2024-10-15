Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung telefonların yapay zekâsı Galaxy AI, gelecekte ayarları bizim için yapacak.

Gelecekteki Samsung telefonlarda Ayarlar menüsü belki de hiç bulunmayabilir. Samsung, telefonlarınızın kullanım alışkanlıklarını öğrenerek ve tahmin ederek ayarları otomatik olarak düzenleyen bir yapay zekâ geliştirmeyi hedefliyor. Böylece telefonlar, kullanıcıların manuel olarak çeşitli ayarlarda gezinmesine gerek kalmadan, ihtiyaçlarına göre kendini ayarlayabilecek.

Samsung bir süredir telefonlarına yapay zekâ özellikleri sunmanın peşinde ve şirket şimdiye dek birçok özellik tanıttı ancak bu özellikler çoğunlukla özetler, çeviriler ve fotoğraf düzenleme gibi işlevlerle sınırlı. Şimdi ise son raporlar, Galaxy AI'ın kullanıcıların tercihlerine göre telefonun davranışını daha aktif bir şekilde değiştirebileceğini gösteriyor. Bu yeni AI özellikleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirebilir ve telefonların kişisel asistanlar gibi davranmasını sağlayabilir.

'Ayarlar' menüsünü kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak

Güney Kore'den gelen bu yeni rapora göre Samsung şu anda bu teknolojiyi özellikle klavye ve kamera üzerinde test ediyor. Detaylar henüz net olmasa da, klavyenin otomatik olarak dil değiştirmesi veya yazı stilini kullanıcının alışkanlıklarına göre ayarlaması, kameranın ise koşullara bağlı olarak filtre ve zamanlayıcı gibi ayarları kendiliğinden yapması mümkün olacak. Bu özellikler, telefonun mevcut ortam ve duruma göre kendini optimize etmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini daha da sorunsuz hâle getirmesini sağlayacak.

Zaten otomatik parlaklık ayarı veya sesli komutlarla kontrol gibi teknolojilerle telefonlar belirli ölçüde otomatikleşmiş durumda ancak yapay zekânın bu özellikleri bir adım öteye taşıyarak, kullanıcının hiç fark etmediği özellikleri bile doğru zamanda aktif hâle getirmesi veya gerektiğinde değiştirmesi bekleniyor.

Samsung’un müşteri deneyimi başkanı Patrick Chomet, bu yılın başlarında yaptığı bir röportajda Galaxy AI'ın hedefinin, kullanıcıların Ayarlar menüsüne ihtiyaç duymayacağı bir dünya olduğunu belirtmişti. Samsung’un bu alandaki hedefleri büyük ve yakın gelecekte bu teknolojinin daha fazla telefonda yaygınlaşması bekleniyor.

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