XDA Developers forumlarından bazı geliştiriciler, yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy S2'de Android 11 tabanlı LineageOS 18.1'i çalıştırmayı başardı. Cihazda arama alma, Wi-Fi ve kamera gibi bazı özelliklerin çalıştığı belirtiliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bir dönemlerin en popüler amiral gemilerinden olan modeli Galaxy S2, Nisan 2011'de piyasaya sürüldü. Kutusundan Android 2.3.4 Gingerbread ile çıkan akıllı telefon, daha sonrasında Android 4.1 Jelly Bean'e kadar güncelleme almaya devam etti. Uzunca bir süredir yeni yükseltme almayan cihaz, resmi olmayan bir LineageOS 18.1 sürümüyle Android 11 deneyimini kullanıcılara sunuyor.

Elbette, piyasaya çıkalı neredeyse 10 yıl olmuş bir cihazdan tamamen akıcı ve sorunsuz bir Android 11 deneyimi beklememek gerekiyor. Bu noktada ROM'un son derece dengesiz ve deneysel olduğunu, birçok kritik özelliğin çalışmadığını da belirtelim.

LineageOS 18.1'e yükseltilen Galaxy S2'de bazı özellikler kullanılabiliyor:

XDA Developers forumlarından bir kullanıcının aktardığına göre bu yapı, GT-I9100 varyantı için tasarlandı. Kullanıcı, LineageOS 18.1'e yükseltilen Galaxy S2 modelinde ekran, arama alma, Wi-Fi, Bluetooth, kamera ve sesin gayet iyi çalıştığını söylüyor. Öte yandan bu cihazda arama yapılamadığı; GPS, FM Radyo, ekran video kaydı ve diğer birçok özelliğin ise çalışmadığının altı çiziliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer noktaysa ROM işleminin tüm adımlarını doğru bir şekilde yapmak; aksi takdirde telefonun zarar görebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte işlemden sonra tüm veriler silineceği için yedekleme yapmadan önce ROM atılmaması tavsiye ediliyor.

Samsung Galaxy S2, günümüzde pek tercih edilen bir akıllı telefon değil ancak hâlâ bir Galaxy S2 kullanıyor ve Android 11 deneyimini cihazınızda deneyimlemek istiyorsanız buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.