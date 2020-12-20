Samsung'dan Transparan Telefon ve Üç Kez Katlanabilen Tablet

Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye ve sınırları zorlayarak yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, üç kez katlanabilen bir tablet ve şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor.

Teknoloji devlerinin mevcut cihazları geliştirme yarışı her geçen gün hızlanarak devam ediyor. Geleceğe yön verecek teknolojilerin hayatımıza entegre edilmesi noktasında en hızlı adım atan üreticilerden biri de şüphesiz ki Samsung.

Özellikle katlanabilir telefonlar konusunda piyasayı adeta domine eden Samsung, bu pazardaki konumunu elden bırakmamaya kararlı görünüyor. Birkaç yıl önce şaşkınlıkla takip ettiğimiz ve çok da imkan vermediğimiz katlanabilir telefonlar şu anda hayatımızın bir parçası haline geldi. Sırada ise gerçekleştirilmeyi bekleyen yeni teknolojiler duruyor.

Üç kez katlanabilen, aktif kullanılan bir tablet:

Cozyplanes isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Samsung, 2021'de bizi şaşırtmaya devam edecek. İddialara göre bunu yaparken elindeki en büyük kozlardan biri de üç kez katlanabilen bir tablet olacak. Büyük boyutları sebebiyle günlük hayatta kullanımı akıllı telefonlara göre daha zor olan tabletler üç kez katlanabilen bir forma kavuşursa, bu muhtemelen gelecekte tabletlerin kullanım alanlarını ve oranlarını da değiştirecektir.

Üç kez katlanabilen bir cihaz tasarımını ilk olarak OPPO gündeme getirmişti ve bu tarzdaki bir telefon konseptini paylaşmıştı. Samsung'un bunu tabletlere uyarlayarak bambaşka bir çizgiye çekmesi de oldukça akıllıca bir hamle olarak görülüyor.

Şeffaf ekranlı telefonlar 2021'de gündemi meşgul edebilir:

Şeffaf ekrana sahip telefonlar, son birkaç yıldır dönem dönem gündeme geliyor ancak henüz herhangi bir üreticiden bu noktada somut bir açıklama ya da adım gelmedi. TOLED teknolojisi ile yakın zamanda hayata geçirileceği düşünülen şeffaf ekranlarla ilgili ilk adım da Samsung'dan gelecek gibi görünüyor.

Yine Cozyplanes hesabından gelen bilgiye göre Samsung, 2021'de şeffaf ekranlı bir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Tabii ki daha önce eşine rastlamadığımız ve hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız için şeffaf ekranlı telefonların hangi noktada fayda sağlayacağı da bilinmiyor.