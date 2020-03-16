Galaxy S20'de Snapdragon 865 ve Exynos 990 Karşılaştırması

Samsung'un kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisi, iki farklı işlemci seçeneğine sahipti. Şirket, Kuzey Amerika'daki kısıtlı bir bölgeye Snapdragon 865 işlemci sunarken pek çok pazara ise Exynos 990 işlemcili telefonlar gönderdi. Peki hangi işlemci daha iyi bir performans sunuyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta tüketicilerin beğenisine sunduğu Galaxy S20 serisi, birbirinden etkileyici özelliklerle birlikte geldi. 3 farklı model olarak sunulan seri, özellikle de kamera detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarındaki tek fark kamera özellikleri ile ilgili değildi. Samsung, Galaxy S20 serisinde belirli pazarlar için Snapdragon 865 işlemcisini kullanırken diğer pazarlar için Exynos 990'u tercih etti.

Aslına bakacak olursak Samsung, yıllardır bu farklılığı tercih ediyor. Şirket, Kuzey Amerika'da piyasaya sürdüğü telefonlarda Snapdragon işlemcileri kullanırken Güney Kore ve diğer ülkelerde kendi üretimleri olan Exynos işlemcileri tercih ediyor. Şimdi sizlere, Galaxy S20 serisinde kullanılan iki işlemci arasındaki farklardan ve hangi işlemcinin performans açısından daha iyi olduğundan bahsedeceğiz.

Samsung, telefonlarında neden iki farklı işlemci kullanıyor?

Samsung'un akıllı telefonlarında iki farklı işlemci kullanmasının temel nedeni, ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon. Samsung'un Kuzey Amerika'da Verizon üzerinden satış yapabilmesi için Snapdragon işlemciler kullanması gerekiyor ve şirket de bu yüzden sadece kısıtlı bir bölgede Snapdragon işlemciler kullanıyor.

Exynos 990 ile Snapdragon 865 arasında ne gibi farklar var?

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarında kullandığı işlemciler arasında olağanüstü ayrılıklar bulunmuyor. Örneğin hem Snapdragon 865 hem de Exynos 990, 7 nm mimari yapıda üretilen işlemciler. Ayrıca her iki işlemci modeli de dahili bir modeme sahip değil. Bu da her iki işlemcinin de bir modemle birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Samsung, 5G kullanılan bölgelerde bu bağlantı desteğine uygun modemleri tercih ediyor.

Hangi işlemci daha iyi bir performans sunuyor?

Açık konuşmak gerekirse hem Exynos 990 hem de Snapdragon 865, çok ciddi bir güç sunmayı başaran işlemciler olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm, her ne kadar mobil işlemci sektörünün yıldızı olsa da Samsung'un Exynos 990 ile kendisini ciddi anlamda geliştirdiğini açıkça söyleyebiliyoruz. Çünkü yapılan testler, Galaxy S20 serisinin Exynos 990 ile daha iyi bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Samsung'un Galaxy S20'ye 60 Hz ve 120 Hz ekran tazeleme oranında yapılan testlerin her ikisi de Exynos 990'lı varyantın daha iyi bir performans sunduğunu ortaya koyuyor. Androidcentral ekibinin PCMark Work 2.0 kullanarak yaptığı testlerde Exynos 990'lı Galaxy S20'nin 120 Hz'de 11.987 puan, Snapdragon 865'li Galaxy S20'nin ise 11.933 puan puan aldığını açıkça görebiliyoruz.

Aynı telefonlar kullanılarak yapılan Geekbench 5.0 testleri ise Snapdragon 865'in biraz daha iyi olduğunu gösteriyor. Yine 120 Hz ekran tazeleme oranında yapılan testler, Exynos 990'ın tek çekirdekli işlemci testlerinde 914, çok çekirdekli işlemci testlerinde ise 2.761 puan aldığını gösteriyor. Aynı durum Snapdragon 865'te ise sırasıyla 843 ve 3.087 olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, Exynos 990 ile batarya sorunlarını çözdü

Exynos işlemcilerin en büyük problemleri güç tüketimiydi. Hatta Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S10 serilerinde yazılım güncellemeleri yayınlamak ve bu telefonların işlemcilerini biraz sınırlayarak telefonların batarya süresini artırmaya çalıştı. Galaxy S20 serisinde bu sorunun neredeyse tümüyle çözen Samsung, yeni telefonlarında yeterli bir kullanım imkanı sunuyor. Elbette bu konuda Snapdragon 865 de üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.