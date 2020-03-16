Samsung Galaxy A41, 15 Watt Hızlı Şarj Desteğiyle Gelecek

Samsung, orta sınıf yeni telefonu Galaxy A41 için FCC sertifikası aldı. Alınan sertifika, bu telefonun ekranının yaklaşık 6.3 inç olduğunu ortaya koyarken, 15 watt hızlı şarj desteğiyle geleceğini de gözler önüne seriyor.

Samsung'un şı sıralar üzerinde çalıştığı yeni telefonu, orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkacak Galaxy A41. Geçtiğimiz dönemlerde bu telefon, Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG sertifikaları ile gün yüzüne çıkmıştı.

Şimdiyse Samsung, Galaxy A41 için ABD Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) yeni bir sertifika aldı ve bu sertifika, Galaxy A41'in bazı özelliklerini özelliklerini gözler önüne seriyor.

"SM-A415F/DSN" model numarası ile karşımıza çıkan Galaxy A41, tahmin edilebileceği üzere 4G bağlantı sunacak ve çift SIM desteğine sahip olacak. Ayrıca bu telefon; 149.8 mm yükseklik ve 69.8 mm genişlik değerlerine sahip olacak. Bu boyutların, Galaxy A41'in yaklaşık olarak 6.3 inç büyüklüğünde ekranı olacağını gösterdiğini söyleyebiliriz.

Samsung'un FCC'den aldığı sertifika, Galaxy A41'in 15 watt'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cihazın batarya kapasitesini henüz bilmesek de hızlı şarj desteğinin faydalı olacağını belirtebiliriz.

Galaxy A41'in FCC sertifikası, telefonun Android 10'la geleceğini de gösteriyor

Samsung'un, Galaxy A41 için aldığı FCC sertifikasında bu telefona ait "Ayarlar" menüsünün ekran görüntüsü de bulunuyor. Bu görüntülere yakından bakıldığında yaklaşmakta olan Galaxy A41 modelinin Android 10'la çalışacağını ve Samsung'un One UI isimli arayüzünün bu telefonda bulunacağı açıkça görülebiliyor.

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy A41'in 4 GB RAM ve MediaTek Helio P65'e sahip olacağı da geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmıştı. Ancak Galaxy A41 ile ilgili diğer detaylar şu an için bilinmiyor. Samsung'un bu telefonu ne zaman duyuracağı, fiyatının ne kadar olacağı ve bu telefonun erişilebilirlik tarihi de şu an için belirsizlikler içerisinde yer alıyor.