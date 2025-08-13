Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni ince telefonu Galaxy S26 Edge, Geekbench'te listelendi. Listeleme, cihazın işlemcisini ve nasıl performans vereceğini ortaya çıkardı.

Samsung, bu yıl amiral gemisi telefonları arasına “Edge” ismi verilen yepyeni bir model dahil etmişti. Galaxy S25 Edge olarak gelen bu telefonun en önemli özelliği, ultra ince tasarıma sahip olmasıydı. Öyle ki cihaz 5,8 mm’lik çok ince bir yapıya sahipti. Şirketin, bu türdeki cihazlarına yıllık olarak devam etmesi ve önümüzdeki yıl Galaxy S26 Edge’i tanıtması bekleniyordu.

Galaxy S26 Edge hakkında şimdiye kadar çıkan çok fazla bir bilgi yok. Ancak bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. S26 Edge olduğu düşünülen bir telefon, Geekbench’te listelendi. Listeleme, cihazın işlemcisini ve performansını gözler önüne serdi.

Snapdragon 8 Elite 2 işlemciyle gelecek, performans konusunda iyileşecek

SM-S947U model numarasıyla yer alan listelemeye göre telefon, Qualcomm’un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2 ile piyasaya sürülecek. Bu çipte CPU tarafında 4,74 GHz’de 2 ana çekirdek ve 3.63 GHz’de 6 performans çekirdeği göreceğiz. Bu konuda Snapdragon 8 Elite’e göre iyileştirmeler var.

S26 Edge modelinin performans testleri sonuçlarına da bakalım. Buna göre telefon, tek çekirdekte 3393 puan almayı başarmış. Çoklu çekirdekte ise 11515 puan almış. Bu puanlar, S25 Edge’in 3131 ve 9391’lik puanlarından daha iyi. Yani performansı önemli anlamda iyileşecek. Ayrıca tam son hâli olmadığını da belirtmek gerek. Seri üretime girecek model hazır olduğunda performans verilerinin iyileştiğini görmemiz muhtemel.

Galaxy S26 Edge hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Daha önce sadece bataryasının 4400 mAh’e çıkacağına dair bir sızıntı gelmişti. Telefonun önümüzdeki yıl tanıtılmasını bekliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi gelecektir.