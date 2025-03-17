Samsung Galaxy S25 Edge'in renkleri, depolama seçenekleri, bataryası ve Avrupa fiyatları sızdırıldı.

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğidne Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturmuştu. Etkinliğin sonunda da “Edge” isimli, çok ince tasarımlı bir telefonun geleceği ifade edilmişti.

Şirket, Galaxy S25 Edge’e ilk bakışı atmamızı sağlasa da henü detaylarını açıklamadı. Önümüzdeki aylarda tam tanıtımının yapılmasını bekliyoruz. Beklerken de sürekli sızıntılar geliyordu. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bataryası, renkleri ve depolama seçenekleri belli oldu

Bugünkü sızıntı; telefonun renk seçenekleri, depolaması, bataryası ve fiyatını içeriyor. Buna göre cihazın Avrupa versiyonunda gümüş, mavi ve siyah olmak üzere 3 titanyum renk göreceğiz. Buradan da anlaşılacağı üzere cihazda alüminyum yerine titanyum kasa kullanılacak.

Depolama tarafına gelecek olursak telefonun 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle geleceği ifade edilmiş. Ayrıca batarya kapasitesinin 3900 mAh olacağı da iddialar arasında. iPhone 17 Air’a rakip olacak telefonun 5,84 mm kalınlığa sahip olmasını beklediğimizi belirtelim.

Avrupa fiyatı da ortaya çıktı

Son olarak iddiada telefonun Avrupa fiyatı da var. Buna göre 256 GB’lık versiyon 1200 ila 1300 euro arasında fiyatla gelecek. 512 GB’ta ise 1.300 ila 1.400 euro arasında bir fiyat göreceğiz. Bu, S25 Ultra’ya yaklaşan bir fiyatla gelebileceği anlamına geliyor. 2 kameralı, incelik odaklı tasarlanmış bir cihaz için gerçekten pahalı diyebiliriz.