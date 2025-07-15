Apple'ın iPhone Fold üretim maliyetlerine yönelik ortaya çıkan yeni bir rapora göre globalde iPhone Fold'lara ulaşmak daha kolay olacak gibi görünüyor.

Samsung’un en yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, S Pen bulunmaması nedeniyle eleştirilse de birçok açıdan başarılı bir telefon ancak global çapta yaklaşık 2.000 dolarlık fiyat etiketi ile hâlâ ulaşması güç bir telefon konumunda. Apple ise bir süredir iPhone Fold üzerinde çalışıyor ve yeni bir iddiaya göre Samsung'a kıyasla daha uygun fiyata sahip olacak.

Yatırım firması UBS’in yaptığı bir analize göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold’un üretim maliyeti Galaxy Z Fold 7’ye göre biraz daha düşük durumda. Analist Jimmy Yoon’a göre Apple, telefonun parça maliyetlerini 759 dolar civarında tutuyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'nin benzer parçaları yaklaşık 790 dolara mal oluyordu.

Apple daha uygun fiyatlı parçalar tercih edecek

Apple’ın bu düşük maliyeti yakalayabilmek için RAM, yonga seti ve kamerada daha sade tercihler yapabileceği söyleniyor. Ayrıca Samsung’un kullandığı daha lüks malzemeler yerine Apple’ın farklı ve daha ekonomik materyaller kullanması bekleniyor.

Apple’ın iPhone Fold’u için tahmin edilen satış fiyatı ise 1.800 ila 2.000 dolar arasında. Yani Galaxy Z Fold 7'den daha ucuz olsa bile arada çok büyük bir fark olmayacak gibi. Ayrıca Samsung'un ülkemizde bölgesel fiyatlandırma uyguluyor olmasından mütevellit, Galaxy Z Fold modelleri daha uygun olmaya devam edecek gibi.