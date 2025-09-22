Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra yapay zekâ destekli gizlilik ekranıyla yan bakışlara karşı koruma sağlayacak.

Samsung’un gelecek amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra, yapay zekâ destekli yeni bir ekran özelliği ile gündeme geldi. “Flex Magic Pixel” adı verilen bu özellik sayesinde ekrana yandan bakıldığında içerikler görünmez hâle gelecek.

Samsung’un One UI yazılımında “Private Display” olarak geçen bu özellik, hassas uygulamalar kullanılırken ya da kalabalık ortamlarda devreye girecek. Şirketin ekran bölümü tarafından tescillenen teknoloji, 2024 yılında tanıtılmış ve görüş açısını daraltarak gizliliği artırmayı hedeflediği açıklanmıştı.

Yapay zekâ destekli OLED pikseller gizlilik filtresinin yerini alacak

Yeni ekran sistemi, OLED piksellerin ışık çıkışını yapay zekâ desteğiyle otomatik ayarlıyor. Böylece kullanıcılar özel bir gizlilik filtresi satın almak zorunda kalmadan yan bakışlara karşı korunabilecek. Ek bir katman kullanma zorunluluğu ortadan kalkacağı için ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi de etkilenmeyecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra ile sunulacak bu özellik, akıllı telefonlarda daha önce görülmemiş bir gizlilik çözümünü gündeme taşıyor. Günlük kullanımda nasıl bir deneyim sunacağı ise telefon tanıtıldığında netleşecek.