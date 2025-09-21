Tümü Webekno
Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Daha önce Tom's Guide'ın yaptığı pil testinin ardından bir kez daha Apple ve Samsung'un en güçlü modelleri pil testinde karşı karşıya geldi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, yapılan kapsamlı pil testlerinde rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra’yı geride bırakmayı başardı. Mrwhosetheboss’un gerçekleştirdiği testte Galaxy S25 Ultra 11 saat 58 dakika dayanabilirken, iPhone 17 Pro Max tam 13 saatlik kullanım süresiyle zirveye yerleşti.

Mrwhosetheboss'un gerçekleştirdiği testte belirtilene göre bu testler İngiltere’de satılan fiziksel SIM girişli modelle yapıldı. ABD’de satılan ve daha büyük pile sahip eSIM’li model söylenene göre yarım saat daha uzun süre dayanabiliyor.

iPhone 17 Pro Max açık ara farkla Galaxy S25 Ultra'nın önünde

Geçen yılın amiral gemisi iPhone 16 Pro Max bile 12 saat 15 dakikalık süresiyle güncel en güçlü Samsung modelini geride bırakmayı başardı. Bu da Apple’ın son iki yılda pil ömründe önemli bir sıçrama yaptığının bir diğer göstergesi.

Sadece Pro Max modeli değil, iPhone 17 ailesinin tamamı tatmin edici sonuçlar verdi. iPhone Air 7 saat 18 dakikada kapanırken, standart model iPhone 17; 3 saat daha uzun dayandı. Bu test sonucunda Tom's Guide'ın testinin ardından iPhone 17 Pro Max'in pil noktasındaki başarısı da bir nevi tescillenmiş oldu.

iPhone 17 Serisinin Şarj Ömrü Test Edildi: İşte Sonuçlar [Video] iPhone 17 Serisinin Şarj Ömrü Test Edildi: İşte Sonuçlar [Video]
iPhone 17 Alanlar İlk Günden Pişman Oldu: Kâğıt Gibi Çiziliyor! iPhone 17 Alanlar İlk Günden Pişman Oldu: Kâğıt Gibi Çiziliyor!

Peki siz iPhone 17 Pro Max'in pil testlerindeki başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR

toxipops 4 saat önce
testler palavra asıl sonuç kullanımda çıkar...
anti garezli 7 saat önce
eskiden misafirler yorum yapabiliyorken burası trollerle dolu olurdu. işlerine gelince s25 ultra ile en basic iphone'u kıyaslayıp işlerine gelince pro max ile kıyaslarlardı. şimdi ise sesleri çıkmıyor. ama anlayabiliyorum. çünkü amiral gemisi dünyasının hakimi herhalde bi 15 yıldır iphone olmayı sürdürüyor onların sesi çıksa ne olur çıkmasa ne olur :)
PeterFan 13 saat önce
"iPhone 17 Pro Max tam 13 saatlik kullanım süresiyle zirveye yerleşti." Öyle bir yazmışsınız ki gören de 20 saat fark atmış sanacak. Bir kere bu tarz senaryolarda test koşulları gerçekçi değil. Çıkmasının üzerinden 8 ay geçmiş bir cihazla kutusundan yeni çıkmış cihaz karşılaştırılıyor, arada yıpranma payı var. En doğru sonuçları elde etmek için her cihazın kutusundan yeni çıkmış güncellemeleri tamamlanmış, sıfır cihazlar olması gerekiyor. Onlarca karşılaştırma videosu seyretmişimdir ama bir tanesinin bile bu şekilde yapıldığını görmedim ve her videoda sonuçlar değişiyordu, bunun yegane sebebi budur. Maalesef marka fark etmeksizin bu gibi karşılaştırmalar yanıltıcı bilgiden öteye geçemiyor.
