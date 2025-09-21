Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Daha önce Tom's Guide'ın yaptığı pil testinin ardından bir kez daha Apple ve Samsung'un en güçlü modelleri pil testinde karşı karşıya geldi.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, yapılan kapsamlı pil testlerinde rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra’yı geride bırakmayı başardı. Mrwhosetheboss’un gerçekleştirdiği testte Galaxy S25 Ultra 11 saat 58 dakika dayanabilirken, iPhone 17 Pro Max tam 13 saatlik kullanım süresiyle zirveye yerleşti.

Mrwhosetheboss'un gerçekleştirdiği testte belirtilene göre bu testler İngiltere’de satılan fiziksel SIM girişli modelle yapıldı. ABD’de satılan ve daha büyük pile sahip eSIM’li model söylenene göre yarım saat daha uzun süre dayanabiliyor.

iPhone 17 Pro Max açık ara farkla Galaxy S25 Ultra'nın önünde

Geçen yılın amiral gemisi iPhone 16 Pro Max bile 12 saat 15 dakikalık süresiyle güncel en güçlü Samsung modelini geride bırakmayı başardı. Bu da Apple’ın son iki yılda pil ömründe önemli bir sıçrama yaptığının bir diğer göstergesi.

Sadece Pro Max modeli değil, iPhone 17 ailesinin tamamı tatmin edici sonuçlar verdi. iPhone Air 7 saat 18 dakikada kapanırken, standart model iPhone 17; 3 saat daha uzun dayandı. Bu test sonucunda Tom's Guide'ın testinin ardından iPhone 17 Pro Max'in pil noktasındaki başarısı da bir nevi tescillenmiş oldu.

Peki siz iPhone 17 Pro Max'in pil testlerindeki başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.