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Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

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Samsung Galaxy S27 Ultra, Qualcomm'un yeni DirectX 12 GPU sürücü desteği sayesinde PC oyunlarını Android'de çalıştırmaya hazırlanıyor.

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 Ultra, mobil oyun dünyasında dengeleri değiştirecek devrim niteliğinde bir özellikle gelebilir.

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Qualcomm’un yeni nesil işlemcileri ve grafik sürücülerindeki son gelişmeler, bilgisayar oyunlarının doğrudan Android cihazlarda emüle edilmesinin önünü açıyor.

İçerikten Görseller

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!
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Qualcomm'un işlemcisi DirectX 12 destekleyecek

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Sektör kaynaklarına göre Qualcomm, Adreno GPU'ları için DirectX 12 desteğini doğrudan entegre edecek resmî sürücüler üzerinde çalışıyor. Paylaşılan son testlerde, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 referans cihazında Cyberpunk 2077 ve Black Myth: Wukong gibi yüksek donanım isteyen PC oyunlarının DirectX 12 modunda çalıştırılabildiği gösterildi. Her ne kadar FPS ve güç tüketimi gibi teknik detaylar henüz netleşmemiş olsa da elde edilen ilk sonuçlar mobil cihazların ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

Diğer yandan Samsung, Qualcomm'un bu yeni çipiyle uyumlu 16GB LPDDR6 belleklerin doğrulama süreçlerini sürdürüyor. Galaxy S27 Ultra modelinde yer alması beklenen bu amiral gemisi işlemci ve yüksek hızlı bellek kombinasyonu, gelişmiş GPU sürücüleriyle birleştiğinde cihazı yetenekli bir el konsoluna dönüştürebilir. Qualcomm henüz resmî bir çıkış takvimi açıklamasa da bu teknoloji, gelecekte akıllı telefonlar ile taşınabilir PC oyun cihazları arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldıracak gibi.

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