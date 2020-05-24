Samsung, bugün yaptığı açıklamada Galaxy Watch Active2’deki electrocardiogram işlevinin onaylandığını duyurdu. Bu özelliğin yer aldığı Samsung Health Monitor uygulamasının,bu senin üçüncü çeyreğinden itibaren kullanılabileceği ifade edildi.

Samsung’un internet sitesinde yer alan habere göre Samsung Electronics, Samsung Health Monitor uygulamasındaki Electrocardiogram (ECG) işlevinin Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS) tarafından onaylandığını duyurdu. ECG, Galaxy Watch Active2’deki gelişmiş sensör teknolojisini kullanıyor. Bu özellik, kullanıcıların düzensiz atrial fibrilasyon (AFib) belirtileri için kalp ritmini ölçmelerini ve analiz etmelerini sağlıyor.

AFib, en yaygın kalp ritmi anormallikleri arasında yer alıyor ve dünya genelinde 33,5 milyon kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin ediliyor. Bu hastaların arasında yıllık 5 milyon kişinin katıldığı düşünülüyor. Bu hastalık; kan pıhtıları, kalp yetmezliği ve felç gibi komplikasyon risklerini artırıyor. Her yıl 16 milyon insan felç geçiriyor, AFib ve hipertansiyonun bunun ana sebepleri olduğu biliniyor.

Samsung Health Monitor uygulaması

Samsung Health Monitor uygulaması, kan basıncı ölçümü için MFDS izni de almıştı. Yani kullanıcılar, ECG ve kan basıncını daha doğru bir şekilde ölçebilecek ve genel sağlık durumlarına dair daha net bir görüntü elde edebilecekler.

Samsung yöneticisi TaeJong Jay Yang, yeni özellikle ilgili olarak şunları söyledi: “ECG işlevinin MFDS tarafından onaylandığını duyurmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Galaxy saatlerdeki gelişmiş donanımı yenilikçi yazılım çözümleriyle birleştirdiğinizde dünya genelindeki milyonlarca kullanıcının uygun ve erişilebilir sağlık kontrolleri gibi eşsiz deneyimleri yaratabiliyorsunuz.”

ECG işlevi, Galaxy Watch Active2’deki ECG sensörleri vasıtasıyla kalbin elektriksel aktivitesini ölçmesi şeklinde çalışıyor. Bir koltuğa rahat bir şekilde oturduğunuzda saatin bileğinizi sıkı bir şekilde kavradığından emin olduktan sonra Samsung Health Monitor uygulamasını açıyorsunuz. Daha sonra bilek ve diresek arasını kapsan ön kolunuzu düz bir yüzeye uzatıyorsunuz. Ters elinizin parmak ucunu, Galaxy Watch Active2’deki üst butona 30 saniye boyunca hafifçe bastırıyorsunuz. Saat, bu sayede kalp atış hızınızı ve ritmini ölçebiliyor.

Samsung internet sitesinde yer alan bilgiye göre Samsung Health Monitor uygulaması, bu senenin üçüncü çeyreğinde Galaxy Watch Active2’lerde kullanılabilir olacak. Bu özellik, diğer Galaxy Watch cihazlarında da kullanılabilecek.