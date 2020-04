Samsung, Galaxy Watch Active 2 akıllı saatleri için tansiyon ölçüm uygulamasını duyurdu. Samsung Health Monitor uygulaması ile çalışacak uygulama, Galaxy Watch Active 2’nin ardından önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek Samsung akıllı saatlerde de olmaya devam edecek.

Samsung, yayınladığı yeni bir duyuruyla Samsung Health uygulamasıyla akıllı saat üzerinden kan basıncının takip edilebileceğini duyurdu. Samsung Health Monitor’ün bu yeni özelliği, uygulamanın Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz uygulaması olarak kabul görmesini sağladı.

Samsung Health Monitor’ün tansiyon ölçüm ve takip uygulaması şimdilik sadece Galaxy Watch Active 2 ile çalışacak. Galaxy Watch Active 2’den sonra piyasaya sürülecek Samsung akıllı saatler de bu tansiyon ölçüm özelliği ile beraber gelecek.

Galaxy Watch Active 2 nasıl tansiyon ölçecek?

Galaxy Watch Active 2 ile tansiyon ölçmek için öncelikle geleneksel bir tansiyon aleti ile kullanıcının tansiyonunun ölçülmesi gerekiyor. Tansiyon aleti ile yapılan ölçümden elde edilen tansiyon değeri, Samsung Health Monitor uygulamasına girilerek, akıllı saatin kalibre edilmesi sağlanacak.

Kalibrasyondan sonra kullanıcılar, Samsung Health Monitor uygulamasına girerek tansiyonunu ölçebilecek. Galaxy Watch Active 2 Kalp Hızı İzleme sensörü, nabız dalga analizi ile kan basıncını ölçüyor. Uygulama, akıllı saatin ölçtüğü kan basıncı değeri ile kalibrasyonda girilen tansiyon değeri arasındaki ilişkiyi analiz ederek tansiyon değerini ortaya çıkaracak.

Galaxy Watch Active 2’nin yeni tansiyon ölçüm özelliği, tansiyon konusunda sorun yaşayan insanların tansiyon değerlerini an be an takip edebilmesini sağlayacak. Bu sayede yüksek tansiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıklar çok önceden tespit edilebilecek.

Galaxy Watch Active 2’nin tansiyon ölçüm özelliği kazanması ile ilgili açıklama yapan Samsung Electronics Mobil İletişim Şirketi Kurumsal SVP ve Sağlık Ekibi Başkanı Taejong Jay Yang, “Samsung Health Monitor uygulaması, dünyanın dört bir yanındaki yüksek tansiyondan etkilenen milyonlarca insana yardım etme potansiyeline sahip” dedi.

Samsung Health Monitor uygulaması bu yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy Watch Active 2 akıllı saatler için kullanıma sokulacak. Galaxy Watch Active 2’nin ardından Samsung piyasaya süreceği yeni akıllı saatlerde de bu uygulama olmaya devam edecek.