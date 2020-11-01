Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold Başarısızlığını Unutturdu mu?

Samsung, 2019 yılında piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile aslında biraz aceleci davranmış ve kötü sonuçlar ile karşılaşmıştı. 2020'de Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Z Flip'i gördük. Bu 2 telefon üst düzey çift ekranlı deneyimi sunuyordu.

Akıllı telefon devleri, 2018 yılının sonlarına doğru piyasaya yepyeni bir soluk getirmek istemiş ve katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürmek üzere olduklarını belirtmişlerdi. Özellikle Huawei ve Samsung, bu alanda büyük bir rekabete girmişlerdi ve Samsung, yarışı kazanmak için ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold modelini erkenden piyasaya sürmeye karar vermişti. Bu karar, Samsung’un tarihinde yer eden büyük bir hata oldu.

Samsung Galaxy Fold'un ekran sorunlarının ardı arkası kesilmedi ve Samsung, henüz deneysel aşamada olan bir ürünü piyasaya sürdüğü için çok eleştirildi. 2020'de ise Galaxy Z Fold 2 modelini piyasaya sürüldü. Dilerseniz gelin ünlü akıllı telefon devinin başarısızlık hikayesine ve Galaxy Z Fold 2 ile bu durumu tersine çevirip çeviremeyeceğine birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Fold neden başarısız oldu?

Huawei, 2018 yılı içerisinde bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurunca Samsung da hiç vakit kaybetmeden katlanabilir akıllı telefon modelini bir süre sonra piyasaya süreceğini duyurdu. Huawei’nin halihazırda akıllı telefon piyasasında bir anda yükselmiş olması, satışlarını giderek artırması ve bir de katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurması birçok kişinin dikkatini çekti.

Huawei’nin hızlı bir şekilde böyle başarılar yakalaması Samsung’un da dikkatini çekti ve Samsung, bir şekilde Huawei’nin önüne geçebilmek için ilginç bir hamle yaptı. Akıllı telefon devi öncelikle telefonların test aşamasında olduğunu ve 200.000 katlamaya kadar testlerden başarılı şekilde geçtiğini belirtti. Sonrasında ise Huawei’nin Mate X modelinin önüne geçebilmek için Galaxy Fold’u erkenden piyasaya sürmeye karar verdi.

Acele karar hüsran getirdi:

Samsung, Galaxy Fold modelinin testlerden başarılı bir şekilde geçtiğini duyurduktan hemen sonra telefonu test etmeleri için belirli kişilere gönderdi. Samsung bu modele o kadar güveniyordu ki, test için gönderilen telefonlardan yaklaşık 15 gün sonra Galaxy Fold, mağazalardaki yerini alacaktı. Samsung heyecanlı bir şekilde telefonu test eden kişilerden geri bildirim beklerken, çok büyük bir hüsranla karşılaştı.

Samsung Galaxy Fold’u test eden kişilerden gelen tepkiler hiç de olumlu değildi. Tam tersine Samsung Galaxy Fold, söylendiği gibi sağlam değildi ve birkaç günlük kullanımın ardından büyük sorunlar gösteriyordu. Ayrıca bazı kurumlar telefona katlanma testi yaptığında Samsung’un verdiği 200.000 sayısı fazla abartı kalıyordu zira Samsung Galaxy Fold, CNET’in yaptığı testlerde en fazla 120.169 katlanmaya dayanabiliyor ve onun ardından kullanılamaz hale geliyordu.

Bunun ardından telefonlar geri alındı ve Galaxy Fold’un piyasaya sürülme tarihi ertelendi. Samsung, telefon üzerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yaptıktan sonra Galaxy Fold modelini piyasaya sürdü ancak bu başarısızlık hikayesi Samsung’un tarihine bir kere kazınmıştı ve günümüzde hala birçok kişi tarafından fiyasko olarak anılıyor.

Galaxy Z Fold 2'nin hataları tarih eden ekranı:

Güney Kore merkezli akıllı telefon devi, Galaxy Fold modelinde yaptığı hatalardan ders çıkardı ve aceleye getirilen işin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini farkına vardı. Galaxy Z Fold 2 üzerinde daha detaylı bir çalışma yapan Samsung, 2020 yılının Ağustos ve Ekim ayları arasında akıllı telefonu birçok ülke pazarında piyasaya sürdü. Telefon ile ilgili geri bildirimler de yayınlanmaya başladı.

Öncelikle Samsung, Galaxy Fold’da yaptığı hatayı tekrarlamadı ve en ufak darbede çatlayan bir telefon yerine daha sağlam bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Telefonun iç ve dış tarafında daha sağlam bir ekran kullanan Samsung, Galaxy Fold’a oranla Galaxy Z Fold 2’de bu konuda daha iyi bir iş çıkarmış gibi duruyordu.

Yine de telefonun ekranında bazı sorunlar bulunuyordu. Bunlardan en rahatsız edici iki şeyin ise telefonun ekranının çok kolay leke tutması ve çok kolay çizilmesi olduğu söyleniyor. Samsung Galaxy Z Fold 2’de kullanılan Ultra İnce Cam, plastik bir cam gibi kırılmaya dayanıklı ancak aynı zamanda fazlasıyla leke ve iz tutuyor. Yine de telefonun ekranının Samsung Galaxy Fold modelinden çok daha dayanıklı olduğunu söylemekte fayda var.

Genel dayanıklılık:

Samsung Galaxy Fold modelinde göze en çok çarpan şeylerden bir diğeri de telefonun genel dayanıklılık sorunuydu. Hızlı katlanmalara ve baskılara fazla dayanamayan Galaxy Fold, bir süre sonra kullanıcıların elinde kalıyordu. Samsung, Galaxy Z Fold 2’de bu sorunun üstesinden gelmiş gibi duruyor.

Öncelikle katlanabilir bir telefonun katlanması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderilmiş. Yani Samsung, bir katlanabilir akıllı telefon nasıl olması gerekiyorsa Galaxy Z Fold 2’de bunu yapabilmeyi başarmış. Öte yandan Samsung Galaxy Z Fold 2 modelinde suya karşı dayanıklılık sertifikası bulunmuyor. Dolayısıyla hem katlı hem de açık şekilde fazlasıyla büyük olan bu telefonu yağmurlu bir havada dışarıda tutmak veya suya düşürmek, 20.000 TL’nizi ateşe atmakla aynı duyguyu yaşatabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold başarısızlığını unutturacak mı?

Samsung, Galaxy Fold fiyaskosundan sonra Galaxy Z Fold 2 modeli ile gerçekten de başarılı bir iş yapmış gibi gözüküyor. En azından Samsung Galaxy Z Fold 2’nin dayanıklılığının her açıdan Galaxy Fold modelinden daha iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Zira artık karşımızda en ufak darbede kırılma riskiyle karşı karşıya kalan bir telefon yok, ancak bu, Galaxy Z Fold 2’nin piyasadaki en iyi telefon olması ve Galaxy Fold başarısızlığını unutturması için yeterli değil.

Dayanıklılık konusunda Galaxy Fold modelinde yaptığı hataları tekrarlamayarak iyi bir iş çıkaran Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin teknik özelliklerine bakıldığında çok da başarılı bir telefona imza atmamış gibi duruyor. Özellikle kamera açısından yetersiz olan Samsung Galaxy Z Fold 2, ekranının çok fazla leke ve iz tutması nedeniyle de eleştiriliyor. Böylesine bir teknolojiye sahip cihazda bu temel şikayetler, ileride giderilecektir diye düşünüyoruz.

Performans konusunda kendisinden isteneni veren Samsung Galaxy Z Fold 2’nin Türkiye pazarındaki başlangıç fiyatı 20.000 TL. Bu fiyatı verdiğiniz bir akıllı telefonun ekranının tırnakla bile çiziliyor olması ve su geçirmezlik sertifikası olmaması, Galaxy Fold gibi büyük bir başarısızlık hikayesini unutturmak için yeterli olmayacak gibi duruyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold modelinin başarısızlık hikayesini unutturacak seviyede bir telefon mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.