Galler'de 200 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzleri Keşfedildi

Bilim insanları geçtiğimiz yıl Galler'in Penarth isimli bir kasabasında dinozor ayak izleri keşfetmişti. Yayımlanan yeni bir araştırmayla da bu izlerin 200 milyon yıl öncesine dayandığı ortaya çıkarıldı.

Dünya çapında devam eden arkeolojik araştırmalar, 66 milyon yıl önce Kretase-Tersiyer kitlesel yok oluşu sebebiyle yeryüzünden silinen dinozorlar hakkında yeni bilgileri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da bu konu hakkında yeni bir keşifi sizlere aktarmıştık. Bu çalışmada araştırmacılar, Çin’in Ganzhou kentinde 66 milyon yıl boyunca yumurtasında korunmuş olan bir fosili keşfettiklerini duyurmuştu.

Şimdi de Galler’in güneyinde dinozorlara yönelik yeni bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, ülkenin Penarth isimli şehrinde keşfedilen dinozor ayak izlerinin 200 milyon yıldan daha eski tarihlere uzandığını ortaya çıkardı.

“Ayak izleri 205 milyon yıl önce sona eren Triyas dönemine ait”

Geological Magazine’de yayımlanan çalışma; Cardiff Üniversitesi, Galler Ulusal Müzesi, Londra Doğa Tarihi Müzesi, Liverpool John Moores Üniversitesi ve Lyon Üniversitesi’nde bulunan uluslararası paleontologlardan oluşan bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında uzmanlar, Penarth’ın Glamorgan Vadisi’nde 2020 yılında keşfedilen dinozor ayak izlerini analiz etti.

Yapılan incelemeler sonucunda ayak izlerinin, bir kertenkele kalçalı dinozor türü olan ‘Diplodocus’un atalarına ait olduğu ve 205 milyon yıl önce sona eren Triyas jeolojik zaman dilimine ait olabileceği ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra bilim insanları, analizlerin son teknoloji 3D görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapıldığını ifade etti.

Ayak izlerine deniz tarafından aşındırılana kadar dokunulmayacağını kaydeden bilim insanları, bu süre zarfı içinde daha fazla inceleme yapılmasını ve hakkında az şey bilinen Triyas dönemi ile ilgili yeni bilgilerin gün yüzüne çıkarılabilmesini umuyor.