Gama Işını Lazeri Yapmak İçin Gerekenler Hesaplandı

Kaliforniyalı bir fizikçi, gama ışını lazeri için gerekli olan çok fazlı Bose-Einstein yoğunlaşmasını yapmanın bir yolunu hesapladığını açıkladı. Bilim insanı, bu yolla kararlı gama ışını lazerinin elde edilebileceğini düşünüyor.

Kaliforniya’da bir bilim insanı, özel sıvı helyumdaki pozitronyum kabarcıklarını kullanarak bir gama ışını lazerine doğru adım attığını açıkladı. Pozitronyum, hidrojen gibi görünen, ancak bir proton yerine bir elektronun karşıtı olarak kabul edilen, antielektron olarak da adlandırılan pozitronun bulunduğu uçucu, kısa ömürlü bir atomdur.

Fizikçi Richard A.Ferrell, pozitronyumun sıvı helyumda uzun ömürlü olduğunun ilk kez 1957 yılında rapor etmişti. Ferrell, sıvı helyumun içinde bir kabarcık elde edilebildiğinde pozitronyumun uzun ömürlü olduğunu belirtti. Bu şekilde helyum, pozitronyum kabarcığının dış dünya ile arasında koruyucu olarak bulunur.

Pozitronyum üzerindeki yeni çalışma Ferrell’in gözlemlerini bir adım daha ileri götürüyor. Allen Mills Jr. isimli fizikçi, pozitronyumun sadece sıvı helyumda kararlı olmadığını hesapladı. Mills Jr.’ın hesabına göre kararlı pozitronyum Bose-Einstein yoğunlaşması olarak isimlendirilen şeyi oluşturabilir ve kuantum hale geçen pozitronyumun atomları hala tek bir kütlede bulunmaya devam eder.

Gama ışınları, kanser tedavilerinde de kullanılıyor

Allen Mills Jr., pozitronyumun, Bose-Einstein yoğunlaşması formundaki etkileşimlerinin gama ışınlarına neden olacağını da sözlerine ekledi. Gama ışınları, taş ve betona nüfuz edebilir ve ışık hızını aşabilirler. Gama ışınlarının sırrı, diğer ışımalarla karşılaştırıldıklarındaki küçük dalga boylarıdır.

Gamma Knife ameliyatında, radyoaktif olduğu söylenen kobalt izotopundan yapılan gama ışınları kullanılır. Kobalt gama ışınları, aynı zamanda kanser tedavisinde kullanılan “radyasyondur”. Gama ışınları, vücuda girebilecek tek ışıma oldukları için bu tedavilerde kullanılırlar.

Gama ışınlarının özellikle sağlık alanındaki uygulamaları etkili ve önemlidir. Bu nedenle varsayımsal olarak geliştirilen bir gama ışını lazeri, var olandan daha güçlü, daha tutarlı ve daha kararlı olmalıdır. Dr. Mills, bilim insanlarının test edebilecekleri sıvı helyum ve pozitronyum kullanarak bir teori geliştirdi. Ancak bu çalışmada kullanılacak helyum, viskozite ve sürtünme olmayan süper sıvı helyum olmalıdır.

Pek çok bilim insanı, gama ışını lazeri üzerinde çalışıyor

Allen Mills Jr.’ın çalışmalarının yanından dünyanın dört bir tarafından bilim insanları da gama ışını lazeri için çalışıyor. 2018 yılında sezyum gazı kullanarak bir çözüm sunulmuştu. Tıpkı Mills’in yaptığı gibi varsayımsal bir çözüm önerilmişti. Bilim insanları, kullanılacak hassas malzemeler nedeniyle çalışmayı test etmenin gerçekçi bir yolunu arıyorlar.

Bose-Einstein yoğunlaşması olarak isimlendirilen form, 1995 yılında bir laboratuvarda yapılan bir süper akışkandır. Bilim insanlarının çalışması açısından, Bose-Einstein yoğunlaşmasını yapmak bile başlı başına zor. Mills ve ekibinin de bundan sonraki çalışması bu zor formu elde edebilmek.