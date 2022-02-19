FMV Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve bu yıl ikinci kez yapılacak olan Game Development Days haftası, 20-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Oyun geliştirme, son yıllarda ülkemizde gittikçe daha da çok ilgi görmeye başladı. FMV Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri de geçtiğimiz yıl düzenledikleri Game Development Days etkinliği ile alanında uzman isimleri oyun geliştirme ve simülasyon meraklıları ile buluşturmuştu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Game Development Days (GDD) ise bir öncekinden çok daha dolu bir şekilde geçeceği benziyor. Toplam bir hafta sürecek etkinlikte genç geliştiricilerin eğlenirken öğrenmeleri ve alanında uzman kişilerle iletişim kurmaları hedefleniyor.

Etkinlikte birçok önemli isim bulunacak

Geçtiğimiz yıl youTube içerik üreticisi Dost Kayaoğlu, Sinan Akkol ve Mount&Blade serisinin yapımcısı Armağan Yavuz gibi isimlerin bulunduğu etkinlikte bu yıl da yine birçok önemli isim bulunacak. Bu yıl yapılacak GDD etkinliğinde Ottoman Games’in kurucu ortağı ve E-Spor Federasyon Yüksek Kurulu üyesi Talha Karataş, Budgie Games kurucu ortağı ve oyun geliştiricisi Doğukan Koray Dörtkaş, Studio Billion kurucu ortağı ve oyun geliştiricisi Eşref Bektaş, Fütüristler Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas, Mobidictum’dan Batuhan Avucan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılım mühendisiliğinden sorumlu Havelsan bulunacak.

Zoom üzerinden yapılacak bu online etkinlik aynı zamanda GDD’nin YouTube kanalından da canlı yayınlanacak. Eğer etkinliği izlemek veya katılmak isterseniz burada bulunan kayıt formunu doldurabilirsiniz.