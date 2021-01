Güvenilir kaynaklara göre HBO, House of the Dragon'dan sonra ikinci bir Game of Thrones dizisi için çalışmalara başladı. Yeni dizi, Tales of Dunk & Egg serisini konu alarak, Ser Duncan the Tall ve Aegon V Targaryen'in maceralarını anlatacak.

Game of Thrones efsanesinin 300 yıl öncesini anlatacak House of the Dragon dizisi için hazırlıklar başlamış, hatta oyuncu seçimleri yapılmaya başlanmıştı. Milyonlarca izleyiciyi kendine hayran bırakan GoT dizisinin yapımcısı HBO'dan, sevindirici bir haber daha geldi. Birden fazla kaynakta yer alan bilgilere göre HBO, odağını sadece Targaryen savaşlarına çevirmek istemeyen izleyiciler için bir yeni dizi daha çekmeye karar verdi. Yeni dizinin konusu, Aegon Targaryen muhafızlarından Ser Duncan The Tall olacak. Yeni dizi, Tales of Dunk & Egg serisini anlatacak Ser Duncan The Tall, George R. R. Martin’in Tales of Dunk & Egg serisinde geçen bir kahraman. 2005 yılında tamamlanan bu seri, Ser Duncan the Tall ve Egg lakabıyla bilinen Kral Aegon V. Targaryen'in maceralarını konu alıyor. Yeni dizinin de kitapla aynı olay örgüsüne sahip olması bekleniyor. İLGİLİ HABER Game of Thrones Evreninde Geçecek House of the Dragon Dizisi Ne Zaman Çıkacak? İşte Konusu ve Oyuncuları Yeni dizi, daha önce izlediğimiz Game of Thrones hikayelerinden tam 80 yıl önce gerçekleşecek. Dizinin oyuncuları ve tam olarak senaryosu hakkında konuşmak için biraz erken, çünkü yeni yapım için ne yönetmen, ne de senarist belirlendi. House of the Dragon için hazırlıklar tamamen bittiğinde, yeni dizi hakkında da detaylı bilgiler gelmeye başlayacaktır.

