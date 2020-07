Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran House of the Dragon'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. HBO yetkililerinin dizi için oyuncu seçimlerine başladığı ifade edildi. House of the Dragon, Game of Thrones efsanesinin 300 yıl öncesini anlatacak.

Televizyon sektöründen bir efsane geldi geçti. Milyonlarca seyirciyi peşinden sürükleyen HBO imzalı bu yapım, tahmin edebileceğiniz üzere Game of Thrones isimli diziydi. Her ne kadar son sezonuyla tartışmaların odak noktasına oturmuş olsa da Game of Thrones hayranları, dizinin bitmesini hiçbir zaman istemediler. Dizi sona erdikten kısa bir süre sonra ise hayranları sevindiren bir gelişme yaşandı.

HBO yetkilileri, sürpriz bir açıklama yaparak Game of Thrones efsanesinin devamı niteliğinde olan bir yapım üzerinde çalıştıklarını duyurdular. "House of the Dragon" olarak isimlendirilen bu yeni yapım, efsane dizinin sonrasını değil, tam 300 yıl öncesini anlatacaktı. Yapılan açıklamalar her ne kadar hayranları sevindirmiş olsa da HBO, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu diziyle ilgili herhangi bir çalışma yürütemedi.

House of Dragon'un oyuncu seçimleri başladı

Game of Thrones'un devamı niteliğinde olan ancak bu dizi efsanesinin sonunu değil, öncesini anlatan House of the Dragon'un 2022 yılında yayınlanacağı açıklandı. Ancak o gün bugündür konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdi edinilen son bilgilere göreyse HBO yetkilileri, House of the Dragon için oyuncu seçimlerine başladılar. Bu gelişme, yaklaşmakta olan dizi için önemli bir dönüm noktası olacak.

House of Dragon, Targaryenları anlatacak bu dizi, Fire & Blood isimli bir kitaptan uyarlanıyor. Kitapta, hanedanlığın sallantılı tarihine ışık tutuluyor. Hatta Targaryenların yaşadıkları iç savaşı da bu dizide izleyebileceğimiz ifade ediliyor. Ancak diziyle ilgili şu an için netleşen hiçbir şey yok. Oyuncu seçimlerinden sonra başlayacak çekimler, House of Dragon'la ilgili çok daha fazla detayı gün yüzüne çıkaracak.