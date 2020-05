Game of Thrones'un 'Dağı', 501 Kilo Kaldırarak Rekor Kırdı

Efsane dizi Game of Thrones’ta canlandırdığı Gregor "The Mountain" Clegane karakteri ile bilinen İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Björnsson, bu hafta sonu deadlift'te 501 kilo kaldırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Game of Thrones izleyicilerinin yakından tanıyacağı bir isim olan İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Björnsson, inanılmaz bir başarının altına imza attı. Sekiz sezonluk ikonik seride Gregor "The Mountain" Clegane karakterine hayat veren 31 yaşındaki Björnsson, bu hafta sonu deadlift'te 501 kilo kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. İzlandalı ismin bu başarısı, ESPN tarafından canlı olarak yayınlandı.

2016'da 500 kilo kaldıran Eddie Hall’u geride bırakmayı başaran İzlandalı aktör ve sporcu, bu inanılmaz güç gösterisi ile tüm dünyada manşet oldu. 2.06 boyundaki Björnsson, Mayıs 2018’de Filipinler’de düzenlenen 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışmasında da zafere ulaşmıştı. Aynı yıl Arnold Strongman Classic ve Avrupa'nın En Güçlü Adamı yarışmalarını da kazanan 31 yaşındaki İzlandalı, aynı takvim yılında bunu başaran ilk isim olmuştu.

Toplamda 9 kez İzlanda’nın En Güçlü Adamı, 1 kez Dünyanın En Güçlü Adamı, 5 kez Avrupa’nın En Güçlü Adamı ve ve üç kez de Arnold Strongman Classic şampiyonu olan Björnsson, alanında en başarılı sporculardan biri olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda eski bir profesyonel basketbol oyuncusu olan Björnsson, oyunculuk kariyerine David Benioff ve DB Weiss ikilisinin destansı dizisi Game of Thrones ile başlamıştı. İkonik seride sekiz sezon boyunca Gregor Clegane, nam-ı diğer The Mountain karakterine hayat veren 31 yaşındaki İzlandalı, Game of Thrones’un yanı sıra Hamlet Pheroun, Zon 261 ve Kickboxer: Misilleme gibi yapımlarda da rol almıştı.

Hafthor Björnsson'un deadlift'te 501 kilo kaldırdığı anlar