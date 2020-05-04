Geçtiğimiz yıl başlayan Batwoman dizisi, Gotham’ın kötü karakterlerinin perde arkasına bakmaya devam ediyor. Batwoman’ın son bölümüyle Batman'in ikonik düşmanlarından Hush’ın bandajlarının arkasındaki gizem çözülüyor.

Geçtiğimiz yıl yayına başlayan Batwoman dizisi, Batman dünyasının perde arkasına ışık tutmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Batman’in düşmanlarından Tommy Elliot’ın (Hush) bandajlarının ve kötü adam haline gelmesinin arkasındaki gizem ortadan kalkıyor.

Batwoman’ın dün yayınlanan “Her Şeyden Bir Tutam Sır” bölümünde Hush olarak bilinen Tommy Elliot’ın, Hush haline gelmesinin hikayesine başlangıç yapılıyor. Aslında Batwoman’ın ikinci sezonunun başından itibaren Hush’un hikayesini anlatmak için hazırlık yapılıyordu. Üçüncü bölüm itibariyle artık Hush hikayesini daha net bir şekilde öğrenmeye başlıyoruz.

Hush’un bandajları, bir anlaşmanın sonucu (SPOİLER!)

İkinci sezonun diğer bölümlerinde Tommy Elliot, Batman’i öldürmeye çalıştı. Ancak Batwoman tarafından planı bozuldu ve Tommy, Arkham Asylum’a hapsedildi. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Mann geri döndü. Mann’ın geri dönüşü Tommy’nin Luke’un babası Lucius Fox’un öldürülmesinden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Son bölümde Alice ve Mouse, Tommy ile bir araya gelerek bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmaya göre Alice ve Mouse, Lucius’un günlüğünün karşılığında Tommy’nin yeni bir yüzle Arkham’dan kaçmasına yardım ediyor. Üçlünün arasındaki plan, Tommy Elliot’un yüzündeki bandajların arkasına gizlenmesini neden olan bir operasyonu içeriyor.

Batwoman’ın yeni bölümünde Batman’in ikonik düşmanı Hush’un (Tommy Elliot) bandajlarını nasıl kazandığını öğrenmiş olduk. Dizide ortaya konulan Hush’un bandajlarının hikayesi çizgi romanlardan biraz farklı görünmekle beraber Batman hayranlarının aklındaki bir sorunun daha çözülmesini sağlamış oldu.