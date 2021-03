Game of Thrones’un tüm dünyada estirdiği fırtınanın ardından hala en fazla konuşulmaya devam eden diziler listesinde içinde yer alıyor. Youtube’da Game of Thrones replikleriyle oluşturulan birçok cover olmasıyla beraber sizler için en güzel 7 tanesini listeleyelim istedik.

Geçtiğimiz hafta yeni bir Game of Thrones dizisinin hazırlanıyor olduğu haberi yayılmaya başladı. House of Dragon dizisinin ilk dedikoduları Aralık ayında duyurulmasının ardından diziye olan ilgi tekrar canlandı.

2022 yılında yayınlanacak House of Dragon’u heyecanla beklerken, Game of Thrones’un izlenme sayılarında artış yaşanıyor. Dizi her ne kadar bitmiş olsa da Youtube üzerinden dizinin fanları içerikleri tüketmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere dizinin popüler olmuş birçok repliği bulunuyor. Bu konuda Melodysheep, Placeboing gibi birçok içerik üretici harika videolar hazırlıyorlar. Beyin yakacak derecede eğlenceli Game of Thrones replikleriyle hazırlanmış 7 şarkıyı sizler için listeledik.

1. Night’s Watchs

Game of Thrones editleri konusunda en başarılı isimlerden biri Melodysheep. Bu remix yine en eğlenceli içeriklerden biri olmaya ciddi şekilde aday. İzlerken “I am dragons daughter” ağzınıza yapışabilir.

2. Akıllı ol Lord Winterfell!

Game of Thrones’un 1. ve 2. Sezon videolarıyla hazırlanmış harika bir remix. Robert Baratheon’un ön planda olduğu eğlenceli video sizlerle. Game of Thrones dünyası için faili meçhul cinayetler listesinde yep yeni bir yorum sayılabilir.

3. Schmoyoho: Adamımız Jon Snow

Jon Snow oh oh oh oh oh… Şu dizi de ne çektin be Jon Snow diyesimiz geliyor değil mi? Gelen vurdu, giden vurdu sonunda tam her şey tamam derken yine bir acı çekti ama olsun be Jon Snow.

4. Sıradaki şarkı Ygritte’e gelsin

Böyle eğlenceli bir videoda bile olsa Ygritte’i tekrar görmek bizleri çok mutlu etti. Ygritte, “Yabani de olsa insan insandır” dedirten, “You are nothing Jon Snow” dediği anda Game of Thrones dünyasında kuzeyi baştan yaratacağını bilebilir miydi?

5. 7 düvel bir araya gelse bizi durduramaz

The White Stripes’in popüler şarkısı Seven Nation Army şarkısından oluşturduğu videoyla AnneSoshi en eğlenceli Game of Thrones videolarından birine adını yazmış olabilir. Daenerys’in en başından beri “herkese meydan okuyorum, topunuz gelin ülen!” söylemine çok uygun bir remix olmuş sanki.

6. O diz çökülecek hocam

Game of Thrones dünyasında herkesin ne kadar diz çöktürmeye meyilli olduğunun en büyük kanıtı zannediyoruz bu video olsa gerek. Hoş bir tek kimseye diz çökmeyen “Jon Snow” oldu ama o da Stannis’e çökmek üzereydi, adamın ömrü yetmedi.

7. Sen ne güzel adamdın be Stannis Baratheon

Game of Thrones evreninin en tartışmalı karakteri şüphesiz Stannis Baratheon olmuştur. Hatta son iki sezon için yazılmış bir kitap olsaydı muhtemelen Stannis Baratheon geri dönecek ve herkesi üzecekti. George R.R. Martin’e bu konuda bir şey diyemiyoruz elbette.

Siz en çok hangi numaralı remixi beğendiniz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.