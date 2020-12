HBO, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçecek ve Targeryan Hanedanı'nı konu alacak yeni dizisi House of Dragon'ın, 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını açıkladı.

George R. R. Martin’in romanlarından uyarlanan Game of Thrones, dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayrana sahip bir yapımdı. Dizi, 2019 yılında final bölümünü yayınlayarak 8 sezonluk macerasına son verdi. Final bölümü hayranlar tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilse de dizi, dünyanın en başarılı TV yapımları arasında yer alıyor.

HBO, geçtiğimiz sene Game of Thrones’un öncesini konu alacak House of the Dragon adlı yeni bir dizi çıkaracaklarını duyurmuştu. Diziden oyuncu kadrosu ve senaryo gibi bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Son olarak ise HBO, dizinin yayın tarihini resmi bir açıklama ile birlikte duyurdu.

Game of Thrones evreninde geçecek House of the Dragon'da bol bol ejderha göreceğiz

HBO, Twitter üzerinden resmi bir açıklama yaparak House of the Dragon dizisinin 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurdu. George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından uyarlanacak bu dizinin senaryosunu, Martin’le birlikte Ryan Condal kaleme alacak. Dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanması bekleniyor. HBO, hayranlarını daha şimdiden heyecanlandırmak için dizide ejderhaların nasıl gözükeceğine dair konsept bir tasarımı da duyuruyla birlikte yayınladı.

House of the Dragon dizisinin oyuncu kadrosu da tamamlandı sayılır. Dizide Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Doctor Who dizisinden tanıdığımız Matt Smith, Daemon Targaryen karakterine can verecek.