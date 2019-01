GOT Final Sezonu ile İlgili Yeni İddialar Ortaya Atıldı

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyici kitlesine sahip Game of Thrones dizisi, bu sene final sezonunu yayınlayacak. Heyecanla beklenen dizinin son bölümleri ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

George R. R. Martin’in fantastik kitap serisinden ekranlara uyarlanan ve milyonlarca hayranı ile en çok izlenen televizyon dizilerinden olmayı başaran Game of Thrones, bu sene ekranlara veda edecek. Son sezonu merakla beklenen dizi için her gün yeni bir bilgi meydana çıkıyor. Son sezonu sadece 6 bölüm olarak yayınlanacak dizinin, her bir bölümünün ne kadar uzunlukta olacağı konusunda yeni bilgiler öne sürüldü.

Fransız televizyon ağı Orange Cinema Series'in haberine göre dizinin ilk iki bölümü birer saat, kalan dört bölümü ise 80 dakika olarak ekranlara gelecek. Dizi yapımcılarının halen son bölümler üzerine çalıştıkları biliniyor. Bu nedenle, belirtilen sürelerde değişiklik olması mümkün gözüküyor. Dizinin yayınlandığı kanal HBO ise bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Konu, izlenme rekorları kıran bir yapım olunca hali ile yapım hakkında ortaya çıkan her türlü bilgi de spekülasyonlara neden oluyor. Orange Cinema Series'in yapmış olduğu bu açıklamaların üzerine, Entertainment Weekly dergisi de açıklamalarda bulundu. Derginin verdiği bilgilere göre dizinin bölümleri 80'er dakika olamaz çünkü bu kanalın tüm yayın akışını etkiler. Proje yapımcılarının böyle bir durum için, kanaldan özel bir izin almaları gerektiğini söyleyen Entertainment Weekly, 80 dakikalık bölümlerin olası olmadığını iddia etti.

Game of Thrones'un final sezonu, Nisan ayında seyircisiyle buluşacak. Dizinin son sezonu hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da HBO kanalı geçtiğimiz günlerde, bir kaç farklı fragmanı izleyicisiyle buluşturmuştu.