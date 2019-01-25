GoT 8. Sezonda Sevilen Karakterlerden Birine Veda Edilecek

Yeni bir hayran teorisine göre Game of Thrones'un final sezonunda, dizinin sevilen karakterlerinden birine veda edeceğiz.

HBO’nun efsaneleşen dizisi Game of Thrones, bu yıl yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte final yapacak ve ekranlara veda edecek. Dizinin final sezonu olması nedeni ile diğer sezonlara göre çok daha fazla karakterin hayatını kaybedeceği, daha da önemlisi ak gezene dönüşebileceği tahmin ediliyor.

U/tired_obsession adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan teoriye göre dizinin final sezonunda Jon ve Ghost, nihayet yeniden bir araya gelecek. Ancak bu birliktelik mutlu sonla bitmeyecek ve ikili, ak gezenlerle savaşırken hayatlarını kaybedecekler. Bilginin ne kadar gerçek olduğunu bilmesek de imkansız olmadığını biliyoruz.

HBO, Game of Thrones final sezonu ile ilgili herhangi bir sızıntı gerçekleşmemesi için ince eleyip sık dokuyor. Yine de yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla 6 sezondan oluşacak 8. sezonda oldukça dramatik bazı sahneler ve büyük bir savaş yer alacak. Bu dramatik sahnelerden birinde U/tired_obsession’ın hikayesi gerçek olabilir.