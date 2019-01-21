Game of Thrones Oyuncusu, Dizinin Sonunu Açıklamış

Sansa Stark karakteriyle tanıdığımız Sophie Turner, sır tutmakta iyi olmadığı için dizinin sonunu birkaç arkadaşına açıkladığını söyledi.

Günümüzde film ve dizi endüstrisi çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu nedenle yapımcılar, on milyonlarca dolar harcayarak oluşturdukları ürünlere dair heyecanın azalmaması için oyuncular da dahil olmak üzere film ekibindeki kişilere spoiler vermemeleri için çok ciddi kısıtlamalar uyguluyorlar.

Televizyon tarihinin en popüler serilerinden biri olan Game of Thrones’un 8. ve son sezonu birkaç ay sonra hayranları ile buluşacak. 6 bölümden oluşacak son sezon için çok ciddi bir çaba harcanmış durumda. Bu nedenle yapımcı HBO, final sezonu hakkında hiçbir bilginin açığa çıkmaması için büyük bir uğraş gösteriyor.

Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, HBO’nun bu çabalarını karşılıksız bırakmış gibi görünüyor. W Magazine dergisine açıklamalarda bulunan Turner, sır tutmak konusunda oldukça başarısız olduğunu, bu nedenle dizinin nasıl biteceğini ‘güvendiği’ birkaç arkadaşı ile paylaştığını söyledi.

‘’Artık insanların bana herhangi bir şey anlattığını sanmıyorum çünkü onları (sırları) tutamayacağımı biliyorlar.’’ diyen Turner, ‘’Hatta Game of Thrones’un nasıl sona ereceğini birkaç kişiye söyledim.’’ dedi. Söylediği sırada alkollü olmadığını belirten Turner, söylediği kişilerin rastgele kişiler değil, yakın arkadaşları olduğunu belirtti.