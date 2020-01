Oldukça kısa bir zamanda izleyicilerin kalbini kazanmayı başaran popüler dizi The Witcher hakkında yeni bir söylenti ortaya atıldı. 2021 yılında ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizide Game of Thrones yıldızlarından birinin de yer alacağı iddia ediliyor.

Birinci sezonuyla dizi severleri büyüleyen Netflix dizisi The Witcher, 2021 yılında ikinci sezonuyla hayranların karşısına tekrar çıkacak. Dizinin ekranlara dönmesine yaklaşık bir yıl olmasına karşın hayranların dilinde dolaşan söylentiler hız kesmeden devam ediyor. The Witcher’ın ikinci sezon oyuncularına dair şu anda oldukça az bilgi bulunuyor fakat ortaya atılan yeni bir söylenti, dizinin ikinci sezonunda Game of Thrones’dan bir yıldızın da yer alacağına işaret ediyor.

Game of Thrones hayranlarının bildiği üzere Kristofer Hivju, dizide Tormund Giantsbane adlı karakteri canlandırdı. Ortaya atılan söylenti de Hivju’nun The Witcher dizisinin ikinci sezonunda yer alacağını belirtiyor. Bu söylentinin başlangıç noktası da The Witcher’ın ikinci sezon çekim yerlerini belirleyen Stephen Surjik’in sosyal medyadaki bir paylaşımı oldu. Surjik, sosyal medya paylaşımında dizinin yıldızı Henry Cavill, Anya Chalotra ve Hivju’yu etiketlemişti. Bunun ardından hayranlar, Hivju’nun sosyal medyada Witcher hesaplarını takip ettiğini keşfetti. Elbette bu da söylentilerin hız kazanmasına sebep oldu.

Hivju’nun The Witcher’ın ikinci sezonunda üstlenebileceği rol ise merak konusu olmaya devam ediyor. Ortaya atılan bir tahmine göre Hivju, Nivellen adında ve ayı görüntüsüyle lanetlenmiş bir karakteri canlandırabilir. Elbette bu söylentilerin doğru olup olmadığına dair halihazırda elle tutulur hiçbir kanıt bulunmuyor.

The Witcher’ın birinci sezonunda da eski Game of Thrones oyuncuları yer alıyor:

Game of Thrones’da Maggy the Frog karakterini canlandıran Jodhi May’in The Witcher’da Queen Calanthe rolünü üstlendiğini de hayranlara tekrar hatırlatmakta fayda var. The Witcher’ın son bölümlerinde Yurga karakterini canlandıran Francis Magee de Game of Thrones’un ilk sezonlarında Yoren karakterine hayat vermişti. Hayranların ilgisini çekebilecek bir başka detay da Game of Thrones’da The Night King karakterini canlandıran Vlademir Furdik’in, The Witcher dizisinin birinci sezonunda dublörlük yapmış olması.

Game of Thrones ve The Witcher arasındaki bu bağlantıları göz önünde bulunduracak olursak, Hivju’nun da dizinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna katılması oldukça mümkün gözüküyor.