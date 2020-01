Netflix'in son dönemdeki en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen The Witcher, ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. 2. sezon hakkında çalışmaların yakın zamanda başlayacağı haberi de Geralt of Rivia karakterine hayat veren Henry Cavill tarafından duyuruldu.

Dijital yayın platformlarının sayısının artmasıyla birlikte bu pazardaki rekabet de giderek kızışıyor. Apple TV+, Disney+ ve diğer yeni yayın platformlarına karşı gücünü kaybetmek istemeyen Netflix de kendi orijinal yapımlarına ağırlık vermiş durumda. Bu bağlamda son dönemin en önemli yapımlarından The Witcher'ın kilit rol oynadığını söyleyebiliriz.

Yaklaşık 1 ay önce ilk sezonu yayınlanan dizi, hem oyun hem de romanın hayranları tarafından uzun süredir bekleniyordu. İnternet ortamında yapılan yorumlar ve puanlamalara göre beklentileri karşılayan The Witcher'ın 2. sezonu için çalışmalar da hız kesmeden başlayacak gibi görünüyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Netflix, The Witcher’ın resmi zaman çizelgesini paylaşmış ve dizinin geleceği hakkında ufak ipuçlarını hayranlarla buluşturmuştu. Şimdiyse dizinin 2. sezonu hakkında bir açıklama, Geralt of Rivia karakterinde izlediğimiz Henry Cavill'dan geldi.

İşte Henry Cavill'ın Instagram'dan takipçileriyle paylaştığı video:

Kendi resmi Instagram hesabından takipçileri için bir video paylaşan Henry Cavill, öncelikle diziyi takip eden izleyicilere beğenileri için teşekkür etti. Bu ifadelerden sonra Cavill, dizinin 2. sezonunun ön prodüksiyon çalışmalarının yakında başlayacağının da bilgisini verdi. Bilindiği üzere The Witcher'ın başyapımcısı Lauren S. Hissrich de geçtiğimiz günlerde 2. sezon için hazırlandıklarını söylediği bir tweet atmıştı. Henry Cavill'ın yaptığı paylaşımla dizinin hayranlarının canlı tutulmaya çalışıldığı söylenebilir.

The Witcher'ın 2. sezonunun ne zaman geleceğine dair henüz bir açıklama olmasa da çalışmaların başlıyor olması, yeni bölümleri bekleyenler için önemli bir gelişme gibi görünüyor. Bilindiği gibi dizinin ilk sezonunu izleyen ve bölümleri tamamlayan izleyiciler, ikinci sezon için dizinin yapımcılarının hızlı olması talebinde bulunmuş ve seriye karşı hasretlerini oyuna geçiş yaparak gidereceklerini belirtmişlerdi. The Witcher 3: Wild Hunt'ın yükselen oyuncu sayısı da bunun en büyük göstergesi olmuştu. Dizinin 2. sezonu hakkındaki gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.