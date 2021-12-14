Xbox, PC ve Xbox oyuncularına sunduğu bulut oyun sistemi Game Pass'e aralık ayında gelecek 10 oyunu açıkladı.

Microsoft’un bulut oyun servisi Game Pass, geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘The Game Awards 2021’de oyuncuları gelecek yıl için yaptığı planlarla sevindirmişti. 2022’de Xbox için çıkacak 4 oyun duyurulmuş, bu oyunların da çıkış yaptığı gün Game Pass’e geleceği açıklanmıştı.

Xbox’tan bugün gelen açıklama da aralık ayında platformda yerini alacak 10 oyunu duyurmuş oldu. Gelin, bu birbirinden farklı oyunların listesine bir bakalım.

Game Pass'e bu hafta gelecek oyunlar:

Xbox Game Pass, Twitter’da bu ay Game Pass’e gelecek 10 oyunu duyurdu. Xbox Türkiye’nin de paylaştığı listede yer alan her oyun, hem konsol hem de PC için aynı tarihte abonelerin kullanımına sunulacak.

Listede birçok farklı türde oyun mevcut. Ancak Twitter’daki yorumlardan da anlayabileceğimiz üzere oyuncuları en çok heyecanlandıran oyun, 2019’da çıkış yapan ve serisinin en yeni oyunu olan Mortal Kombat 11. Bunun yanı sıra yumuşak ve sıcak grafikleriyle görsel açıdan oldukça doyurucu bir oyun olan, bir yangın gözetleyicisi olarak vahşi doğada yaşamınızı sürdürdüğünüz 2016 çıkışlı macera oyununun Game Pass’e gelmesi de oyuncuları yeterince sevindirmişe benziyor. 16 Aralık’ta abonelere sunulacak 10 oyunun tamamı ise şu şekilde: