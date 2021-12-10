The Game Awards'ta Duyurulan Tüm Yeni Oyunlar ve Fragmanları

The Game Awards 2021, gece saatlerinde yaklaşık 4 saat boyunca devam etti ve oyun dünyasının enlerini seçmenin yanı sıra bizlere yeni oyun duyurularını da gösterdi. Gelin, etkinlikte duyurulan tüm yeni oyunlara ve fragmanlarına bakalım.

Her yıl gerçekleştirilen ve oyun dünyasının enlerini belirleyen The Game Awards 2021 töreni, ödüllerin yanı sıra birçok oyun fragmanını ve duyuruyu da gördüğümüz bir etkinlik olarak düzenleniyor. Bu yılda da etkinlikte hem 2021 yılında çıkış yapan en iyi oyunları, hem de yakında piyasaya sürülecek yeni oyunların heyecanlandırıcı fragmanlarını gördük.

Bu yıl 4 saat boyunca süren The Game Awards 2021, önceki yıllara göre de daha dolu geçti. Oyun konsolları ve PC için çıkış yapacak oyunların gösterildiği etkinlikte yapılan tüm yeni oyun duyurularını bu yazımızda bir araya getirdik. Gelin, ödül töreninde duyurulan tüm oyunlara bakalım:

The Game Awards 2021'de duyurulan tüm oyunlar:

Dövüş dünyasının yeni oyunu The King of Fighters XV:

Yeni bir korku ve gerilim oyunu isteyenlere: Gerçek hayattan hikâyeyi aktaran The Texas Chainsaw Massacre:

Homeworld 3 oynanış fragmanı gösterildi:

Telltale Games’in yeni oyunu The Expanse oldu:

Monster Hunter Rise: Sunbreak duyuruldu:

Hoş grafikleri ve sıra dışı hikâye anlatımıyla Thirsty Suitors

2D aksiyon severlerin artık sabırsızlıkla beklemeye başladığı Have a Nice Death:

Fazlasıyla hoş grafikleriyle müthiş bir hikâyeyi anlatmasını beklediğimiz Planet of Lana: An Off-Earth Odyssey:

Film gibi fragmanla duyurulan, Star Wars evrenine yeni bir ruh katacak Star Wars Eclipse:

Wonder Woman, artık kendi oyunuyla geliyor:

11 yıldır beklenen hasret sona eriyor, Alan Wake 2 geliyor:

Fragmanı izlerken bile içinizin kalkması muhtemel, vahşet dolu Slitterhead:

Muhteşem elementler fantastik bir dünyasıyla şimdiden sabırsızlandıran Nightingale:

Kendi oyunumuz çıkıyor efendimisss: The Lord of the Rings. Gollum

Güzel bir hikâye anlatmasını beklediğimiz Somerville:

Sonic’in oyun dünyasına dönüşünü isteyenlere: Sonic Frontiers

DC hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Suicide Squad: Kill the Justice’ten ilk detaylı fragman geldi:

Uzak bir gelecekte geçen fantastik savaş: Warhammer 40000: Space Marine 2

Dune, oyun dünyasında da kendisini gösterecek:

Among Us’ın VR sürümü çıkıyor:

Efsane seri devam ediyor: Star Trek: Resurgence

Çılgın karakterlerin karşı karşıya geldiği bedava oyun, Rumbleverse:

Aksiyon dolu bir gelecekte düşmanlara karşı mücadele edeceğimiz Arc Raiders:

Unreal Engine 5’in potansiyelinin dibine kadar kullanıldığı The Matrix Awakens: An Ulrean Engine 5 Experience:

Xbox Game Pass, 4 oyunu daha çıkış yaptığı gün oyunculara sunacak:

Sniper Elite 5,

Pigeon Simulator,

Trek to Yomi,

Henüz duyurulmayan bir ‘Hugecalf Studios’ oyunu

Google Play oyunları, Windows’a geliyor:

Google Play oyunları, artık Windows bilgisayarlarda oynanabilecek.