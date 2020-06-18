Klasik Oyun Kütüphanesi GameClub Android İçin Yayınlandı

Klasik mobil oyunları hayata geri döndüren GameClub, iOS’in ardından şimdi de Android için yayınlandı. GameClub, 100’ün üzerinde klasik oyunu barındıran büyük bir kütüphane olarak karşımıza çıkıyor.

GameClub, Android ve iOS’un gelişime ayak uyduramadığı için uygulama marketlerinin bir köşesinde kalan veya geliştiricisi tarafından marketlerden kaldırılan uygulamaları geniş kütüphanesiyle mobil oyuncuların beğenisine sunuyor.

Yeni mobil cihazlarda kullanılamayan oyunların geliştiricileriyle iletişime geçen GameClub, oyunları yeni mobil cihazlara uygun hale getirerek kendi kütüphanesine ekliyor. Bu sayede klasik mobil oyunlar yeniden oynanabilir hale geliyor.

100’ün üzerinde klasik mobil oyunu kütüphanesinde barındıran GameClub, geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS için yayınlanmıştı. iOS kullanıcılarının aylardır kullanabildiği GameClub, sonunda Android için de yayınlandı.

Çapraz olarak hem iOS’te hem de Android’de çalışabilen GameClub’ın iOS sürümünde bir üyelik aldıysanız iOS’teki GameClub üyeliğinizi ek bir ücret ödemeden Android sürümünde de kullanabileceğiniz belirtelim.

Oldukça geniş bir oyun kütüphanesine sahip olan GameClub aynı zamanda oldukça bonkör bir aile paketi sunuyor. GameClub’ın aile paketini abone olanlar, 12 kişiye kadar aile üyesinin bu abonelikten faydalanmasını sağlıyor.

GameClub, bir oyunu uygulama marketlerinde daha önce satın almış olan kullanıcılara GameClub’a abone olmadan aynı oyunun güncel versiyonunu oynama izni veriyor. Bu sayede daha önce satın almanıza rağmen marketten kaldırıldığı için oynayamadığınız oyunlara GameClub sayesinde yeniden kavuşabileceksiniz.

GameClub’ın kütüphanesinde bulunan bütün oyunlar çevrimdışı olarak oynanabiliyor. İstediğiniz bir oyunu GameClub’ta seçtikten sonra cihazınıza indirdiğinizde aboneliğiniz devam ettiği sürece oynamaya devam edebilirsiniz.

GameClub, klasik mobil oyun hayranlarının seveceği bir oyun hizmeti olarak görülebilir. İlk ay ücretsiz abonelik sunan GameClub’ı denemek isteyen iOS kullanıcıları buradaki bağlantıdan, Android kullanıcıları ise buradaki bağlantıdan GameClub’ı indirip, GameClub'ın kütüphanesinde bulunan 100'ün üzerinde oyunu oynamaya başlayabilirler.

GameClub tanıtım videosu: