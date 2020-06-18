Popüler Red Dead Redemption 2 Hilesi Engellendi

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modundaki en popüler hilelerden bir tanesini engelledi. Bilgisayar korsanları, bu hile ile oyunun mod menüsünü kullanarak tek oyunculu moddaki beyaz kapüşonlu karakterleri çevrimiçi moda atıyorlardı. Ancak artık böyle bir şey mümkün olmayacak.

Diğer tüm oyunlarda olduğu gibi Red Dead Redemption 2 oyununda da onlarca hile var. Rockstar Games, bugüne kadar bu hilelerle bir türlü başa çıkamadı. Ancak oyundaki bir açık, harici yazılımlar dışında Red Dead Redemption 2'nin tek oyunculu modu aracılığıyla hile yapılmasını mümkün kılıyordu ve Rockstar Games, bu hileyi artık resmen engelledi.

Red Dead Redemption 2 oyuncuları, tek oyunculu moddaki beyaz kapüşonlu karakterleri bilirler. Bu karakterler, Ku Klux Klan isimli bir gruba üyeler ve hepsi de aynı şekilde giyiniyorlar. Oyunun çeşitli yerlerinde görebildiğiniz bu karakterler, mod menüsü aracılığıyla Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi moduna aktarılabiliyordu ancak artık sadece tek oyunculu modda bulunacaklar.

KKK üyeleri, bundan sonra Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modunda olmayacak

Ku Klux Klan (KKK) üyeleri, oyun içinde daha çok bir terör grubu olarak biliniyorlar. Ayrıca özellikle de ABD'deki iç sorunların baş göstermesiyle birlikte bu karakterler, oyun içerisindeki bazı ırkçı gösterilerde kullanıldılar.

Hal böyle olunca da Red Dead Redemption 2 oyuncuları, bu karakterlerden duydukları rahatsızlıkları çeşitli forumlarda pek çok kez dile getirildi. Yaşanan son gelişme, Rockstar Games'in oyunculara kulak verdiğinin bir göstergesi.

Rockstar Games, oyunun mod menüsüne eklediği bir yama engeli sayesinde beyaz kapüşonlu karakterlerin çevrimiçi modda yer almasının önüne geçti. Yani hileciler bu karakterleri, Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi moduna artık geçiremiyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'deki diğer hilelere değinmedi ancak Ku Klux Klan üyelerinin çevrimiçi moda yüklenmesini sağlayan hilenin ortadan kaldırıldığını doğruladı.