Günümüzde oyun sektörü git gide büyüyor. Pandeminin tüm dünyayı etkilemesiyle de ulaşılabilirliğinin kolay olmasından dolayı pastadan en büyük payı mobil oyun sektörü aldı. Mobil oyunları en eğlenceli oynama şekli olan gamepad kullanımına en yatkın oyunları ise sizin için listeledik.

Mobil oyun pazarı git gide büyüyor. Bu oyunların daha iyi deneyimlenmesi için de satın alabileceğiniz birçok gamepad bulunuyor. Gamepadlerin yaygınlaşması, mobil cihazlarda oyun oynamayı her zamankinden çok daha kolay hale getirdi.

Mobil cihazlarının uzun süreli oyun deneyimlerinde ekran boyutları, tutuş ergonomisi ve ekrana yanlışlıkla dokunulması gibi birçok sorunu bulunuyor. Günümüzde de mobil oyunların neredeyse konsol oyunlarından alta kalır yanı olmadığı için bu oyunlar gün geçtikçe daha da eğlenceli hale geliyor. İşte bu eğlenceyi daha da arttırmak ve oyun deneyiminize ayrı bir hava katmak için, sizlere gamepad ile oynanan en iyi mobil oyunları listeledik.

Not: Bazı oyunlarla kullandığınız gamepad uyuşmuyor olabilir.

Gamepad uyumlu mobil oyun tavsiyeleri:

Dead Cells

DOOM

Castlevania: Symphony of the Night

Sky: Children of the Light

GRID Autosport

Brawlhalla

Grimvalor

Oddmar

Stardew Valley

Call of Duty: Mobile

Portal Knights

Star Wars: KOTOR II

Oddworld: New 'n' Tasty

En iyi mobil platform oyunlarından biri Dead Cells

Geliştirici: Playdigious

Puan: 4,7

Fiyat: 24.99 ₺

Son yıllarda piyasaya sürülen en iyi roguelike platform oyunlarından biri olan Dead Cells, harika bir mobil oyun. Dead Cells’te oyun ayarlarında 30 FPS, 60 FPS ve sınırsız FPS arasında seçim yapabilir, HD grafiklerle oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Başarılı optimizasyonu sayesinde neredeyse her cihazda sorunsuz ve akıcı şekilde çalışan bu oyun, gamepad desteğini de entegre şekilde çalıştırıyor.

Yılların FPS oyunu DOOM

Geliştirici: Bethesda Softworks LLC

Puan: 4,6

Fiyat: 32.99 ₺

Neredeyse shooter oyunların ilklerinden biri olan DOOM, resmi olarak mobil cihazlarda oynanabilir halde. Her ne kadar dokunmatik ekrandan oynanabiliyor olsa da, cihaza tanıtılan bir gamepad ile oyunun oynanışı çok daha rahat ve nostaljik bir hale geliyor. Klavye ve mouse gibi birimleri de destekleyen oyun, Chromebook kullanıcıları için mükemmel bir sürüm haline geliyor. Serinin ikinci oyunu da yine uygulama marketlerinde bulunabilir durumda.

Keşfedilecek devasa haritasıyla Castlevania: Symphony of the Night

Geliştirici: KONAMI

Puan: 4,6

Fiyat: 27.99 ₺

Konami’den klasik bir metroidvania oyunu olan Castlevania: Symphony of the Night, doğrusal olmayan platform tabanlı bir 2D oyun. Haritayı bol bol keşfedebileceğiniz bu oyunun sadece hikayesi ortalama 8-9 saat sürüyor.

Arkadaşlarınızla keşiflere çıkabileceğiniz Sky: Children of the Light

Geliştirici: thatgamecompany inc.

Puan: 4,6

Fiyat: Ücretsiz

Geliştiricinin Journey ve Flower gibi önceki çalışmalarına benzeyen Sky: Children of the Light, üçüncü şahıs bir keşif oyunu. Oyunda bir şeyler keşfetmek başarının anahtarı olarak sayılıyor. Ayrıca co-op özelliği ile bir ya da iki arkadaşınızla da oyunun 7 seviyesini keşfedebilirsiniz. Ücretsiz bir oyun olan Sky: Children of the Light, reklamsız bir versiyona da sahip ancak oyunun tadını çıkarmak için bu versiyon neredeyse hiç gerekli değil. Oyun, 2020’de piyasaya sürülen bir dizi güncelleme ve performans iyileştirmesi sayesinde düşük kaliteli bir cihazda da oynanabiliyor.

Mobilin en iyi yarış oyunlarından GRID Autosport

Geliştirici: Feral Interactive

Puan: 4,4

Fiyat: 67.99 ₺

GRID Autosport, mobil cihazlarda konsol kalitesinde bir yarış oyunu arayanlar için bulunmaz nimet. Toprak pistlerden şehir sokaklarına kadar birçok yarış stilini ve yolunu oyuncularına sunan GRID Autosport’ta, seçim yapabileceğiniz çok sayıda da araba bulunuyor. Bütün bunlara karşılık Android’de ücretsiz olan bu oyun gamepad desteği ve olağanüstü grafikler sunuyor.

Rekabetçi bir mobil oyun olan Brawlhalla

Geliştirici: Ubisoft Entertainment

Puan: 4,2

Fiyat: Ücretsiz

Smash Bros. klonu olarak bilinen Brawhalla, oynaması ücretsiz bir platform dövüş oyunu. Oyun ücretsiz olmasına rağmen, oyun içi kozmetikler için bir nakit dükkanı ve kullanıcılarına ekstra ödüller kazandıracak isteğe bağlı bir Battle Pass aboneliği içeriyor. Dokunmatik ekrandan da oldukça kolay bir şekilde oynanan oyun, gamepad ile çok daha eğlenceli hale geliyor. Cross-platform server kullanan Brawhalla’yı, tercih ettikleri platform ne olursa olsun arkadaşlarınıza karşı kolayca oynayabilirsiniz.

Stres atmak isteyenler için Grimvalor

Geliştirici: Direlight

Puan: 4,6

Fiyat: Ücretsiz

Etkileyici bir hack and slash platform oyunu olan Grimvalor, oyunculara mükemmel grafikler sunuyor. İlk bölümü ücretsiz olan bu oyunun oynanışını herhangi bir ücret vermeden test edebilirsiniz. 2018'de Apple App Store'daki orijinal sürümün ardından oyunun incelemelerinin olumlu kalmasının nedeni ise oyunun her platformda ve neredeyse her cihazda stabil çalışması.

Tatlı mı tatlı grafikleriyle Oddmar

Geliştirici: Mobge Ltd.

Puan: 4,5

Fiyat: Ücretsiz

Leo’s Fortune’un geliştiricilerinin başka bir oyunu olan Oddmar, dokunmatik ekran kontrolleriyle inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Oddmar, çok tatlı ve renkli grafiklere sahip bir platform oyunu. Grimvalor’a benzer şekilde oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak oynayarak mekaniği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gördüklerinizi ve oynadıklarınızı beğeneceğinizden dolayı oyunu satın almanız çok yüksek bir ihtimal.

Tam bir hayat simülatörü: Stardew Valley

Geliştirici: Chucklefish Limited

Puan: 4,7

Fiyat: 45.99 ₺

Stardew Valley, güçlü bir hayran kitlesine sahip bir çiftçilik ve yaşam simülatörü. Oyunda kelimenin tam anlamıyla yüzlerce saati rahatlıkla geçirebilirsiniz. Her ne kadar uzun ya da sonsuz bir hikayesi olmasa da Stardew Valley’de çiftliğinizde zaman geçirebilirsiniz, tavuklarınızın yumurtalarını toplayabilirsiniz ya da tehlikeli mağaralarda keşfe çıkabilirsiniz.

COD kalitesini mobile getiren Call of Duty: Mobile

Geliştirici: Activision Publishing, Inc.

Puan: 4,5

Fiyat: Ücretsiz

Call of Duty: Mobile, mobil cihaz platformlarındaki en iyi shooter oyunlarından biri. Her ne kadar dokunmatik ekran kontrolleri kendi başına yeterince iyi çalışsa da, ateş etmek için gereken hassasiyeti gamepad ile bulmanız daha olası. Gamepad ile oynandığında adeta bir konsol oyunu gibi hissettiren Call of Duty: Mobile, oyuncusuna küçük bir ekranda Call of Duty kalitesini yaşatıyor.

Modern Minecraft deneyimi: Portal Knights

Geliştirici: 505 Games Srl

Puan: 4,1

Fiyat: 20.99 ₺

Minecraft’ın hikayeye sahip olan versiyonu olarak anılan Portal Knights, oyuna RPG temalı bir hikaye de ekliyor. Her türden yapılar inşa edebildiğiniz, boss fight’lara katılabildiğiniz ya da düşmanlarla dolu bir zindana girebildiğiniz bu oyun, gamepad ile daha da eğlenceli hale geliyor.

Uzun hikayesiyle Star Wars: KOTOR II

Geliştirici: Aspyr Media, Inc.

Puan: 3,5

Fiyat: 134.99 ₺

Yeni ve eski cihazlar için oldukça başarılı bir şekilde optimize edilen Star Wars: KOTOR II, oyuncularına tam bir RPG deneyimi sunuyor. Oyunda, yüksek kare hızlarını destekleyen cihazlar için kullanışlı olan kare hızı (FPS) kilidini de açabilirsiniz. Star Wars: KOTOR II, oyuncularına, minimum 30 saatlik bir hikaye vaad ediyor.

PlayStation 1'den kalan bir seri: Oddworld: New 'n' Tasty

Geliştirici: Oddworld Inhabitants Inc

Puan: 4,5

Fiyat: 35.99 ₺

Klasik bir platform oyunu olan Oddworld serisinin en yeni oyunu olan New 'n' Tasty, HD grafiklere sahip. Bünyesinde birçok bulmaca bulunduran bu oyunda, zamanınızın çoğunu arkadaşlarınızı bir portala yönlendirerek kurtarmaya çalışacaksınız.